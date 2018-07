vor 20 Min.

Farb-Panne bei Militärparade - Frankreich sieht doppelt rot Panorama

Farb-Panne bei der Militärparade: Frankreich sieht gleich doppelt rot. Die Jagdbomber malen die Trikolore mit rotem statt mit blauem Rauch im Pariser Himmel.

Bei der traditionellen Militärparade auf den Pariser Champs-Elysées am französischen Nationalfeiertag hat es eine farbenfrohe Panne gegeben: Einer der neun Jagdbomber, die mit farbigem Rauch die blau-weiß-rote französische Flagge in den Himmel malen sollten, war mit falscher Farbe beladen. Statt der Trikolore entstand so ein rot-blau-weiß-roter Streifen am Hauptstadthimmel.

Farben-Panne in Frankreich: Zu viel Rot am Himmel

In Anlehnung an vergossenes Blut handle es sich bei dem zusätzlichen Rot vielleicht um eine symbolische Ehrung von Kriegern, munkelten böse Stimmen in den sozialen Netzwerken. Dem war jedoch nicht so: Der Luftwaffe war schlicht und ergreifend ein Fehler unterlaufen, wie das Militär am Samstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Und es war nicht der einzige Patzer bei der minutiös durchgeplanten Parade auf der Pariser Prachtstraße: Bei einer Choreographie vor der Ehrentribüne fuhren zwei Motorradfahrer der Gendarmerie bei niedriger Geschwindigkeit ineinander. Unter den mitleidigen Blicken von Präsident Emmanuel Macron hatten die beiden unverletzten Polizisten sichtlich Mühe, ihre schweren Motorräder wieder aufzurichten. (afp)

