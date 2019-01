Felix van Deventer wird Vater

vor 40 Min.

Felix van Deventer wird zum ersten Mal Vater. Das verriet der 22 Jahre alte Schauspieler, bekannt aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" im Dschungelcamp auf RTL.

Felix van Deventer, den die Sendung "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (GZSZ) bekannt gemacht hat, wird zum ersten Mal Vater. Im RTL-Dschungelcamp verriet der 22-Jährige am Montag, dass seine Freundin Antje, die ebenfalls 22 ist, schwanger ist.

Dschungelcamp: Felix van Deventer schreibt Baby-News in den Sand

Im Gespräch mit seinem Mitcamper Domenico de Cicco sagte er: "2019 wird das Jahr auch von meiner Freundin und mir." Nur für Domenico sichtbar schrieb er etwas in den Sand, dieser fragte daraufhin: "Baby? Du? Wie bitte, ernsthaft?" Van Deventer lächelte und machte das "Pst"-Zeichen - anschließend fielen sich die beiden Camper in die Arme. "Ich schwöre, ich kriege gerade Gänsehaut", so Dschungelcamp-Kollege Domenico.

Auch er ist gerade erst Vater geworden. Domenicos kleine Tochter habe ihn verändert, betont er im Dschungelcamp immer wieder.

Felix van Deventer und seine Freundin Antje: seit 2018 ein Paar

Felix van Deventer und seine Antje sind seit 2018 ein Paar. Im Juli hatten der gebürtige Hamburger und die Potsdamerin ihr Liebesglück via Instagram offiziell gemacht.

Was Antje beruflich macht, ist nicht bekannt. Nur ihr Lebensmotto verrät die Freundin von Felix van Deventer auf Instagram: "Genieße jeden Moment des Lebens".

Erst GZSZ, dann Dschungelcamp

Felix van Deventer spielt bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" seit Sommer 2014 die Rolle des Jonas Seefeld.

Die Nachricht, dass er eine Hauptrolle bei Deutschlands erfolgreichster Vorabend-Serie bekommt, erreichte den heute 22-Jährigen damals beim Abendessen mit seiner Familie. "Meine Eltern sind voll durchgedreht", sagte er in einem Gespräch mit der Hamburger Morgenpost. "Meine Familie hat sehr, sehr gut reagiert und war mächtig stolz."

Seit vier Tagen lebt Felix van Deventer mit weiteren Stars im australischen Dschungel. Wie er sich in RTLs Dschungelcamp schlägt, sehen Zuschauer heute Abend wieder ab 22.15 Uhr. (AZ)

