Stefan Raab schmiedet wohl neue Pläne: Kommt „TV total“ zurück?

Angeblich arbeitet Entertainer Stefan Raab an einer Neuauflage seiner Erfolgs-Show "TV total".

Das Jahr 2015 war eines der Abschiede für Stefan Raab. Erst verabschiedete sich der Entertainer mit Tränen in den Augen vom Publikum seiner „ TV total“-Sendung und sang „Ich bin ene kölsche Jung“. Dann sagte er am Ende seiner Show „Schlag den Raab“: „Machen Sie’s gut, vielen Dank, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß.“ Und dann ging der damals 49-Jährige in den vorgezogenen Ruhestand, zumindest, was seine Präsenz vor der Kamera betraf.

Stefan Raab soll heimlich an einer Neuauflage von "TV total" arbeiten

Hinter den Kulissen arbeitete Stefan Raab weiter als Produzent – nun tüftelt er angeblich nahezu unbemerkt von der Öffentlichkeit an einer Neuauflage seiner ProSieben-Erfolgsshow „TV total“.

Das zumindest berichtet der Spiegel unter Berufung auf Branchenkreise. „TV total“ könnte demnach bereits im Herbst zurückkehren, möglicherweise einmal wöchentlich. Raab wolle das Format mit seiner Firma Raab TV produzieren, es aber nicht selbst moderieren. Als Moderator nennt das Nachrichtenmagazin den Kabarettisten Sebastian Pufpaff, der vor allem für die öffentlich-rechtlichen Sender ZDF („heute“-Show) und 3sat tätig ist. Seine Satire-Show „Noch nicht Schicht“ wurde kürzlich mit dem renommierten Grimme-Preis ausgezeichnet – und dennoch eingestellt.

Zuletzt konnte Stefan Raab nicht mehr an seinen damaligen Erfolg anknüpfen

Auf welchem Kanal die Neuauflage von „TV total“ gezeigt werden soll, ist dem Bericht – der bislang von keinem Beteiligten bestätigt wurde – zufolge unklar. Ein Comeback von „TV total“ käme in der Tat überraschend; ob man an den einstigen Erfolg der Show anschließen könnte, ist fraglich.

Stefan Raab hatte „TV total“ seit 1999 moderiert – und mit der Show, ihren Ablegern wie dem „TV total Turmspringen“, weiteren Formaten wie der „Wok-WM“und mit seiner Kreativität nicht nur das Unterhaltungsprogramm von ProSieben geprägt. Raab hinterließ auch Spuren im deutschen Fernsehen insgesamt. In „TV total“ machte er sich vor allem darüber lustig, was andere Sender in ihrem Programm zeigten.

In den vergangenen Jahren konnten seine Produktionen („Free ESC“, „Das Ding des Jahres“, „Täglich frisch geröstet“) allerdings nicht mehr an die Erfolge früherer Tage anknüpfen.

