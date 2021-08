"Frühling - Das verlorene Mädchen" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte gestern am 15.8.21 den Film "Frühling - Das verlorene Mädchen". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Neuer Einsatz für Dorfhelferin Katja: Das ZDF brachte "Frühling - Das verlorene Mädchen" gestern ins deutsche Fernsehen. Sie suchen nach Informationen zur Episode? Dann sind Sie hier genau richtig. Wir sagen Ihnen, wann genau der TV-Termin war, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek gibt.

TV-Termin: "Frühling - Das verlorene Mädchen" gestern am 15.8.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Frühling - Das verlorene Mädchen" war am Sonntag, 15. August 2021, im ZDF zu sehen. Start war um 20.15 Uhr. Zuschauer erwarten 87 spannende Minuten. Sie haben am Sonntagabend schon etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich doch "Frühling - Das verlorene Mädchen" als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Frühling - Das verlorene Mädchen"

Ist Katja nicht mehr ganz auf der Höhe? Das befürchtet sie zumindest kurzzeitig. Sie ist mit der kleinen Fibi Wolf zusammen in einem Kaufhaus. Plötzlich fehlt von dem Mädchen jede Spur. Die Dorfhelferin ist verzweifelt, befürchtet das Schlimmste. Auch die Eltern sind in heller Aufregung - bis Fibi plötzlich in der Kinderbetreuung des Kaufhauses wieder auftaucht. Sie behauptet, Katja hätte sie dort abgesetzt. Die kann sich daran aber nicht erinnern.

Katja kann nicht glauben, dass sie solch einen Aussetzer gehabt haben soll. Sie kramt in ihren Erinnerungen und bleibt bei einer Frau hängen, die Fibi und ihr im Aufzug gegenüber gestanden hatte. Ihre seltsamen Blicke waren Katja da schon aufgefallen. Ebenso das Tattoo auf der Hand, das ihr schließlich hilft, die Unbekannte als Marina Grieger zu identifizieren. Hat sie die kleine Fibi für kurze Zeit entführt und schließlich in der Kinderbetreuung abgegeben?

Der Verdacht stellt sich schließlich als richtig heraus. Bei ihren Ermittlungen stellt Katja fest, dass Marina Grieger eigentlich ein ganz anderes Kind mitnehmen wollte. Sie hatte sich in der Hektik nur geirrt. Ursprünglich hatte sie es auf das Kind von Dr. Emil van Hooten abgesehen. Kann Katja die Hintergründe aufdecken?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Frühling - Das verlorene Mädchen" im Cast

Katja Baumann - Simone Thomalla

- Mark Weber - Marco Girnth

- Filippa Furtado - Cristina do Rego

- Adrian Steinmann - Kristo Ferkic

- Pfarrer Sonnleitner - Johannes Herrschmann

Marina Grieger - Johanna Ingelfinger

- Frau Hagen - Bettina Mittendorfer

- Michelle Schmid - Johanna Klante

- Kiki Baumann - Carolyn Genzkow

- Lilly Engel - Julia Beautx

- Julia Beautx Leslie Wolf - Nadine Wrietz

Andi Wolf - Sebastian Edtbauer

- Edtbauer Fibi Wolf - Lara / Laura Lulic

Karlie Wolf - Sienna Fischer

- Sienna Fischer Dr. Emil van Hooten - Hanno Friedrich

Katharina van Hooten - Susu Padotzke

Sebastian Grieger - Ingo Naujoks

Wiederholung als Stream: "Frühling - Das verlorene Mädchen" in der ZDF-Mediathek

Sie wollen sich "Frühling - Das verlorene Mädchen" in der Wiederholung anschauen? Kein Problem! Das ZDF stellt "Frühling - Das verlorene Mädchen" als kostenlosen Stream in die ZDF-Mediathek.

