GNTM 2020, Folge 9: Heute geht es für die Kandidatinnen in die Wüste

GNTM 2020, Folge 9 am 26.3.2020: Die Kandidatinnen sind heute in der kalifornischen Wüste.

GNTM 2020, Vorschau am 26.3.2020: Heute in Folge 9 müssen die Kandidatinnen Fashion-Fotograf Kristian Schuller gefallen. Der hat ein Shooting in der kalifornischen Wüste geplant.

Heute, 26.3.2020, geht es für die Kandidatinnen von " Germany's next Topmodel" 2020 in die Wüste von Kalifornien. Fashion-Fotograf Kristian Schuller hat ein besonders Shooting mit ihnen geplant. Mehr dazu lesen Sie in unserer Vorschau.

GNTM 2020 heute am 26.3.2020: Vorschau auf Folge 9

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Folge 9 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 26.03.2020, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

"Heute machen wir unser ganz eigenes Festival und es wird ganz schön bunt. Coole Outfits und glitzerndes Make-Up. Ich bin mir sicher, dass sich die Mädchen darüber freuen werden", sagt Heidi Klum. Beim Fotoshooting in der neunten Folge "Germany’s next Topmodel" bringt sie mit ihren Kandidatinnen Farbe in die kalifornische Wüste. In strahlend weißen Festival-Outfits springen die GNTM-Anwärterinnen vor der Kamera von Fashion-Fotograf Kristian Schuller durch explodierende Farbwolken.

Der ehemalige GNTM-Juror ist gerade für seine anspruchsvollen Shootings bekannt und legt gleichzeitig auf Umweltverträglickeit wert: Die bunten Farben sind absolut Bio und somit ökologisch abbaubar. "Man muss auf sehr viele Dinge gleichzeitig achten", stellt Julia P. fest. Shooting-Partnerin Anastasia ergänzt: "Man muss vor allem das Gesicht unter Kontrolle haben, trotz des vielen Puders." Welches GNTM-Model kann beim Fotoshooting mit einem fokussierten Blick überzeugen und wer verliert in der bunten Farbwolke die Orientierung?

Das zeigt sich beim Abschluss-Catwalk: Die Kandidatinnen tanzen nicht nur zu dem Song "Torn" von Ava Max ("Sweet but Psycho"), sie stehen mit der US-amerikanischen Künstlerin direkt auf einer Bühne.

