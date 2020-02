vor 38 Min.

GNTM 2020 heute am 20.2.2020 live im TV und Stream - auch als Wiederholung

GNTM 2020 ist heute am 20.02.2020 mit Folge 4 live im TV und Stream zu sehen. Lesen Sie hier alle Infos zur Übertragung.

" Germany's Next Topmodel" 2020 läuft wieder live im TV und Stream: Fans können auch heute am 20.02.2020 in Folge 4 ihren Lieblings-Models beim Streiten, Freuen und Weinen zusehen. Ähnlich wie in vergangenen Staffeln ist Heidi Klum die alleinige Jurorin, sie wird aber jede Folge von verschiedenen Gast-Juroren unterstützt.

Hier finden Sie die Vorschau auf Folge 4: Folge 4 von GNTM 2020 heute am 20.2.20: Die Models beweisen Mut - als Superheldinnen

Mehr zur Übertragung von Staffel 15 lesen Sie hier.

GNTM 2020 heute live im TV und Stream - Infos zur Übertragung von Folge 4

Auch 2020 läuft die neue Staffel von "Germany's Next Topmodel" wieder jeden Donnerstag auf ProSieben im TV. Start-Termin ist der 30.1.2020. Eine Folge wird jeweils vier Mal im TV ausgestrahlt - donnerstags bei ProSieben und freitags auf Sixx. Die neuen Folgen laufen zur Primetime um 20.15 Uhr.

Zusätzlich zeigen die Sender die aktuelle Folge jeweils nachts zu verschiedenen Uhrzeiten. Mehr zu den Sendeterminen lesen Sie hier: GNTM 2020: Sendetermine und Sendezeiten von Staffel 15. Im Internet ist GMTM 2020 als Live-Stream auf der Homepage von ProSieben zu sehen. Dort können Fans auch ganze Folgen als Wiederholung im Stream sehen - auch die Folgen von Staffel 14 - 8.

GNTM 2020 als Wiederholung im Stream oder im TV sehen

Die Folgen lassen sich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn sehen. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung erforderlich. Momentan ist der Streaming-Service nur für Nutzer in Deutschland abrufbar. Mehr als 50 Sender können über Joyn empfangen werden. Wer Staffel 15 von "Germany's Next Topmodel" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen. (AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen