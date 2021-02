09:49 Uhr

GNTM 2021 heute mit Folge 4: Ein Hauch von Nichts beim Entscheidungswalk

GNTM 2021 geht heute mit Folge 4 in eine neue Runde. Alle Infos zur aktuellen Ausgabe erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Bei " Germany's next Topmodel" 2021 müssen die Kandidatinnen heute ihre Koordinationsfähigkeit unter Beweis stellen. Außerdem werden die Mädchen beim Entscheidugnswalk ein ganz besonderes Outfit tragen. Welche Aufgaben auf die Model-Anwärterinnen warten und wer als Gastjurorin dabei sein wird, verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

GNTM 2021 heute: Vorschau auf Folge 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 4 von "Germany's next Topmodel" läuft am Donnerstag, 25.02.21, ab 20.15 Uhr auf ProSieben.

Inhalt

Das heutige Shooting verlangt den Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" einiges ab. Die Teilnehmerinnen sollen sich als "Fashion Divas" inszenieren und mit vielen Einkaufstüten vor dem Berliner Adlon Hotel posieren. Gleichzeitig sollen die verbleibenden Mädchen einige große Hunde an der Leine führen - und das alles auf Rollschuhen.

So einige Kandidatinnen stoßen dabei an ihre Grenzen: Besonders Liliana kann sich kaum auf den Rollschuhen halten und hat Probleme mit dem Gleichgewicht.

"Ich habe noch nie in meinem Leben Rollschuhe angezogen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich weiß nicht, was man machen muss", so die 21-Jährige. "Wenn etwas nicht klappt, sieht man es mir direkt im Gesicht an. Ich bin einfach nur frustriert. Das einzige, was ich gerade in meinem Kopf habe: Ich muss üben, ich muss üben, ich muss üben", stellt sie weiter fest.

Der Entscheidungswalk stellt die Kandidatinnen vor eine nicht weniger große Herausforderung: "Heute werden meine Mädchen als Femme fatale laufen und das wohl weiblichste aller Outfits tragen, nämlich gar keins", verkündet Model-Mama Heidi Klum. Während dies für einige Kandidatinnen ein Problem darstellt, freuen sich die anderen auf die Challenge: "Also ich für meinen Teil bin super entspannt. Ich sehe das alles nicht so eng, am Ende des Tages ist es ein Job", beschreibt die 21-jährige Jasmine aus Wien. "Es ist für mich kein Problem. Ich fühle mich wohl in meinem Körper und das kann ich auch zeigen", so die Österreicherin weiter.

Als Gastjurorin steht Heidi Klum in dieser Woche die deutsche Fotografin Ellen von Unwerth zur Seite. Gemeinsam mit der Model-Mama beurteilt die 67-Jährige die Leistungen der Kandidatinnen beim Shooting und dem Entscheidungswalk und entscheidet, wer es in die nächste Runde schafft. Welche Kandidatinnen die Jurorinnen überzeugen können, sehen Zuschauer heute Abend auf ProSieben.

