"GTA 5": Release, Trailer, Gameplay

GTA 5 wird in einer Neuauflage für die Playstation 5 veröffentlicht. Release, Trailer und Gameplay - hier erhalten Sie alle Infos.

Mit "GTA 5" kommt der bisher erfolgreichste Teil der Reihe auch für die Playstation 5 auf den Markt. Alle Infos rund um Release und Gameplay sowie einen Trailer gibt es hier.

Eine der erfolgreichsten Serien der Videospielgeschichte darf natürlich auch auf der neuen Playstation 5 nicht fehlen. Allerdings bringt Entwickler Rockstar Games anlässlich der neuen Konsolengeneration keinen neuen Teil von "Grand Theft Auto" auf den Markt, sondern liefert die mittlerweile dritte Neuauflage des nach wie vor beliebten "GTA 5" ab. Ursprünglich wurde das Spiel im Jahr 2013 für die Playstation 3 veröffentlicht. Alle Infos zum Release und Gameplay sowie einen Trailer haben wir hier für Sie.

"GTA 5": Release-Termin

Wann genau die neueste Auflage von "GTA 5" auf der Playstation 5 erscheinen wird, ist bisher nicht bekannt. Der Port auf die neue Konsolengeneration ist vor allem auf den großen Erfolg des Multiplayer-Modus "GTA Online" zurückzuführen, in dem gegen Echtgeld Spielwährung erworben werden kann.

Sobald das Release-Datum feststeht, werden wir Sie hier darüber informieren.

"GTA 5": Gameplay

Am Gameplay hat sich im Vergleich zu den bisherigen Versionen bis auf einige grafische Verbesserungen nichts geändert. Im Single-Player steuert man die drei Hauptcharaktere Trevor, Michael und Franklin in der Thrid-Person Perspektive durch die riesige Spielwelt. Die drei Kriminellen haben Zugriff auf ein großes Waffenarsenal, schnelle Autos, Boote, Flugzeuge und Helikopter. Man kann Missionen annehmen oder einfach nur die frei begehbare Open-World erkunden, die auch abseits der Haupt-Story einiges zu bieten hat. Beispielsweise kann man Golf spielen, eine Bowling-Bahn besuchen oder sich am Glücksspiel im Casino versuchen.

Im Online-Multiplayer läuft das Spiel ähnlich ab. Man kann in Missionen Banken überfallen oder andere kriminelle Aktivitäten ausüben oder sich einfach frei in der Großstadt Los Santos und der ländlichen Umgebung bewegen. Darüber hinaus kann man Rennen gegen andere Spieler fahren, sich gegenseitig ausschalten oder auch gemeinsam Missionen bestreiten. Mit dem erwirtschafteten Geld kann man sich dann schnelle Autos und große Apartments leisten.

Trailer zu "GTA 5"

Die Ankündigung einer weiteren Neuauflage von "GTA 5" wurde in der Fangemeinde kontrovers diskutiert. Während sich einige Spieler freuen auch auf der neuen Konsole in die Welt von "GTA 5" eintauchen zu können, äußern andere Spieler ihren Unmut und hätten sich eher einen neuen Teil der Serie gewünscht. Hier können Sie sich den Trailer ansehen:

