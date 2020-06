vor 53 Min.

"Genial daneben", Staffel 6: Sendetermine und Übertragung

"Genial daneben" ist bald mit Staffel 6 bei Sat.1 zu sehen. Hier präsentieren wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine und Übertragung in unserer Übersicht.

Die Rate-Comedy-Show "Genial daneben" geht in die nächste Runde: Die neuen Folgen der sechsten Staffel starten nun im TV bei Sat.1. In der ersten Folge stellen sich Hella von Sinnen und Wigald Boning gemeinsam mit den Rate-Gästen Simon Pearce, Thorsten Sträter und Horst Lichter den ausgefallenen Fragen der Zuschauer – die für jede nicht beantwortete Frage mit 500 Euro belohnt werden. Moderiert wird die Show von Hugo Egon Balder.

Alle Infos rund um die Sendetermine und Live-Übertragung von "Genial Daneben" finden Sie hier bei uns in der Übersicht.

Staffel 6: Sendetermine von "Genial Daneben" im Überblick

Die neuen Folgen von Staffel 6 starten am Freitag, 5.6.20, ab 22.15 Uhr bei Sat.1. "Genial Daneben" ist auch in den darauffolgenden Wochen immer freitags um diese Uhrzeit im TV zu sehen. Hier gibt es die Sendetermine der ersten Folgen in der Übersicht:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 05.06.2020, Freitag 22.15 Uhr Sat.1 2 12.06.2020, Freitag 22.15 Uhr Sat.1 3 19.06.2020, Freitag 22.15 Uhr Sat.1

"Genial Daneben" live im TV und Stream: So sehen Sie Staffel 6 in der Übertragung

Die Show "Genial Daneben" ist ab dem 5. Juni immer freitags im TV bei Sat.1 zu sehen. Wer die Ausstrahlung der Sendung im TV verpasst hat, kann ganze Folgen auch im Nachhinein online auf sat1.de oder über die kostenlose Streamingplattform Joyn in der Wiederholung abrufen. Diese benötigt keine Registrierung und ist jederzeit kostenfrei verfügbar. Um die Werbung abzuschalten, ist es möglich, "Joyn Plus" zu abonnieren, das laut Sender monatlich 6,99 Euro kostet. Wer "Genial Daneben" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

