Gewinner bei DSDS 2018 ist Marie - Augsburger Michael scheitert Panorama

DSDS 2018 hat einen Gewinner: Marie (16) aus Duisburg siegte in der aktuellen Staffel. Der Augsburger Michael Rauscher hat es damit nicht geschafft.

Der DSDS-Gewinner 2018 - ein Augsburger? Nein: Marie Wegener aus Duisburg ist Siegerin der Superstar-Suche bei RTL. Die 16-Jährige gewann am Samstagabend das Finale von "Deutschland sucht den Superstar".

Vier Kandidaten standen diesmal im Finale von DSDS 2018 und wollten Vorjahres-Sieger Alphonso Williams als Superstar beerben:

Marie Wegener war mit 16 Jahren die Jüngste.

Janina El Arguioui präsentierte sich stets als Powerfrau.

Michel Truog dürfte viele Schweizer Landsleute hinter sich gesammelt haben.

Und dann war da eben der Augsburger Michael Rauscher, "der Mann für die großen Gefühle", wie RTL den 20-Jährigen vor der Finalshow ankündigte.

Tatsächlich hatte der Fliesenleger bereits am vorvergangenen Samstag - wieder einmal - nicht nur die Fans, sondern alle vier Juroren mit seiner Stimme überzeugt. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich es jemals so weit schaffen würde. Es waren viele gute Sänger dabei und jetzt bin ich unter den besten Vier“, meinte Rauscher nach der Sendung.

Im Finale an diesem Samstagabend hatte Michael Rauscher den schwierigen Job, die Show als erster Kandidat zu eröffnen - mit dem Song „Blame It On Me“ von George Ezra.

Verlassen konnte er sich dabei auf seine Fangemeinde. Etliche Freunde und Familienangehörige hatten ihn im Fan-Bus nach Köln zum Finale begleitet. Zuvor - RTL zeigte das als Einspieler - hatte der 20-Jährige vom Augsburger Stadtrat Peter Grab sogar noch eine goldene Fliese überreicht bekommen - ein Symbol für den Handwerker auf dem Weg zum musikalischen Erfolg.

Michael machte seine Sache beim ersten Song solide. So richtig überschwänglich äußerte sich die Jury allerdings nicht. Freilich ging es seinen Mitbewerbern Janina und Michel nicht viel anders. Lob bekamen sie alle, begeistert zeigten sich Dieter Bohlen & Co. nur bedingt. Lediglich Marie sahnte ab: "Du warst wieder toll", sagte Jurorin Carolin Niemczyk.

Die DSDS 2018-Finalisten. V.l.: Michael Rauscher, Janina el Arguioui, Marie Wegener und Michel Truog. Bild: RTL

Finale-Song "So wie wir war'n" von Michael kam gut an

In einer zweiten Runde sangen die Kandidaten dann Songs, die eigens für sie komponiert worden waren. Und da räumte Michi ab. Sein souliger Song "So wie wir war'n" kam bei der Jury bestens an. Nur Bohlen hatte etwas zu mäkeln. „Die Nummer hat einen Fehler, die Strophen sind zu tief. Und ich hab am Anfang nicht verstanden, in welcher Sprache du singst“, kritisierte er.

Janina landete mit ihrem persönlichen Song "Parachute" ebenfalls einen Volltreffer bei der Jury. Auch Michel überzeugte mit seinem Song "Und sie rennt".

Geradezu überwältigt war die Jury allerdings von Marie. Dieter Bohlen hatte ihren Song "Königlich" geschrieben. "Du hast heute die Chance, Deutschland zu vereinen", schwärmte Mousse T. "Wunderkind", nannte sie Bohlen, "Gefühlskönigin" Caro. Es war schon klar, dass die 16-Jährige Favoritin auf den Titel Superstar 2018 war.

Marie ist Gewinner bei DSDS 2018

Anschließend hatten die Zuschauer das Wort. Durch ihre kostenpflichtigen Voting-Anrufe entschieden sie, wer der DSDS 2018-Gewinner sein würde - inklusive Plattenvertrag und 100.000 Euro.

Kurz vor 23.30 Uhr stand das Ergebnis dann fest. Marie Wegener ist Gewinner bei DSDS 2018.

Schade für den Augsburger Michael, dessen Leben sich durch die Teilnahme an „Deutschland sucht den Superstart“ allerdings trotzdem bereits verändert hat. Deshalb war für Michael schon vor dem Finale klar: „Ich werde mich nur noch auf die Musik konzentrieren, egal ob ich gewinne oder nicht, denn das ist mein Traum.“

Das waren die Kandidaten und ihre Songs im DSDS-Finale

Michael Rauscher

Einzelsong: "Blame It On Me" von George Ezra

Finalsong: "So wie wir war'n"

Janina El Arguioui

Einzelsong: "Ja" von Silbermond

Finalsong: "Parachute"

Michel Truog

Einzelsong: "Am seidenen Faden" von Tim Bendzko

Finalsong: "Und sie rennt"

Marie Wegener

Einzelsong: "Break Free" von Ariana Grande feat. Zedd

Finalsong: "Königlich" (bo)

Das sind die Gewinner aus 15 Staffeln DSDS 1 / 15 Zurück Vorwärts Alexander Klaws (1. Staffel, 2002/2003)

Elli Erl (2. Staffel, 2003/2004)

Tobias Regner (3. Staffel, 2005/2006)

Mark Medlock (4. Staffel, 2007)

Thomas Godoj (5.Staffel, 2008)

Daniel Schuhmacher (6. Staffel, 2009)

Mehrzad Marashi (7. Staffel, 2010)

Pietro Lombardi (8. Staffel, 2011)

Luca Hänni (9. Staffel, 2012)

Beatrice Egli (10. Staffel, 2013)

Aneta Sablik (11. Staffel, 2014)

Severino Seeger (12. Staffel, 2015)

Prince Damien (13. Staffel, 2016)

Alphonso Williams (14. Staffel, 2017)

Marie Wegener (15. Staffel, 2018)

