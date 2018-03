vor 16 Min.

Gleitschirmflieger verunglückt in Österreich tödlich Panorama

Ein deutscher Gleitschirmflieger ist am Sonntag in Österreich tödlich verunglückt.

Beim Landeanflug in Bezau in Vorarlberg klappte der Schirm in einer Höhe von 20 Metern aus unbekannter Ursache plötzlich zusammen, meldete die Nachrichtenagentur APA am Abend unter Berufung auf die Polizei. Daraufhin sei der 38-Jährige ungebremst auf dem Landeplatz aufgeschlagen.

Zum Unglückszeitpunkt herrschten den Angaben zufolge leicht böige Winde. Der Mann aus dem Raum Stuttgart hinterlasse eine Frau und drei minderjährige Kinder. (afp)

