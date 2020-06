vor 16 Min.

"Goodbye: Volcano High": Release, Trailer, Gameplay

Das Adventure-Spiel "Goodbye: Volcano High" erscheint 2021 für die Playstation 5. Alle Infos rund um Release und Gameplay sowie einen Trailer finden Sie hier.

Viel ist bisher nicht über "Goodbye: Volcano High" bekannt, denn das Spiel wurde erst am 11. Juni beim Playstation 5 Enthüllungs-Event offiziell mit einem ersten Trailer angekündigt. Das Adventure stammt von dem Entwicklerteam KO_OP, das vor allem für ihre künstlerischen Umsetzungen und farbenfrohen Spielwelten bekannt ist. In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zum Release und Gameplay von "Goodbye: Volcano High". Außerdem haben wir am Ende des Artikels auch den Trailer für Sie.

"Goodbye: Volcano High": Release-Termin

An welchem Datum "Goodbye: Volcano High" veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt. Bisher haben die Entwickler nur den Release-Zeitraum auf das kommende Jahr 2021 festgelegt. Fest steht jedoch, dass es zunächst nur für die Playstation 4 und 5 erscheinen wird und später auch für den PC.

Sobald der genaue Release-Termin bekannt gegeben wird, werden wir Sie hier informieren.

Das Gameplay von "Goodbye: Volcano High"

Wie genau das Gameplay von "Goodbye: Volcano High" aussehen wird, lässt sich bisher noch nicht genau sagen. Zur Verfügung steht lediglich der erste Trailer und die Aussagen der Entwickler, die sich im Rahmen des Playstation 5 Events geäußert haben.

Das Spiel soll sich der altbekannten 2D-Adventure-Formel bedienen, wobei das Hauptaugenmerk neben der bunten und künstlerisch gestalteten Spielwelt vor allem auf der Story liegen soll. Die Entwickler wollen ein Gefühl hervorrufen, das man auch beim Binge-Watching einer Lieblingsserie auf Netflix bekommt. Neben diversen Minispielen wird der Spieler auch schwierige Entscheidungen treffen müssen, die den Fortlauf der Handlung beeinflussen.

"Goodbye: Volcano High"-Trailer

Bisher ist ein erster Trailer nur auf englisch verfügbar. Hier können Sie sich einen ersten Eindruck von "Goodbye: Volcano High" verschaffen:

