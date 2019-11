18:27 Uhr

"Grill den Henssler" 2019: Welchen Kandidaten und Promis sind heute in der Show?

"Grill den Henssler" 2019: Welchen Kandidaten und Promis sind in der Show? Heute zum Beiispiel Nina Bott.

Heute kehrt "Grill den Henssler" 2019 auf den TV-Bildschirm zurück. Steffen Henssler hat dazu natürlich wieder prominente Gäste eingeladen. Die Infos zu den Kandidaten.

Wettschulden sind Ehrenschulden - das weiß natürlich auch Steffen Henssler. Daher steht der Starkoch heute Abend im blauen Kleidchen hinter dem Herd. Dahinter steckt eine folgenschwere Wette gegen Mario Basler in der letzten Sendung. Einsatz der Wette war, dass Henssler im Kleinen Blauen von Jurorin Mirja Boes kochen muss, wenn er das Dessert-Duell gegen Basler verliert.

Heute in der Sendung mit dabei: Jochen Schropp, Willi Herren und Nina Bott. Sie fordern Henssler zum Kochduell heraus. Mehr dazu lesen Sie hier: "Grill den Henssler" 2019, Folge 2: Steffen Henssler kocht heute im Kleid

" Grill den Henssler" 2019 gehört zu den beliebtesten Koch-Shows des deutschen Fernsehens und lockt immer wieder zahlreiche Zuschauer vor die Fernseher. Das liegt allerdings nicht nur dem charmanten Starkoch Steffen Henssler, sondern auch an seinen prominenten Gästen, die neben der Zubereitung der streng geheimen Familienrezepte auch gerne ein wenig aus dem Nähkästchen plaudern.

So sorgte sich beispielsweise Designer Guido Maria Kretschmer um die Familienehre, während er das Dessert seiner Lieblingsoma Otilie zubereitet. Wer Steffen Henssler in der neuen Staffel in seine Sendung eingeladen hat, erfahren Sie hier.

"Grill den Henssler": Diese Promis gehören 2019 zu den Kandidaten

Folge 1

In der ersten Folge der neuen Staffel kocht Europameister Mario Basler, der mittlerweile als Berater des kleinen Vereins TSG-Eisenberg arbeitet. Außerdem möchten auch Schauspielerin und Sängerin Valentina Pahde und Sänger Sasha am Herd beweisen was sie können. Hier noch einmal als Übersicht:

Mario Basler

Valentina Pahde

Sasha

Koch-Coach: Juan Amador

Folge 2

Gerade noch hat Willi Herren im "Sommerhaus der Stars" fleißig Intrigen gesponnen, nun will er bei "Grill den Henssler" zeigen, dass er auch mit einem Kochtopf umgehen kann. Außerdem zu Gast sind Promi Big-Brother Moderator Jochen Schropp und Schauspielerin Nina Bott. Die Übersicht:

Jochen Schropp

Willi Herren

Nina Bott

Koch-Coach: Christian Lohse

Folge 3

Sänger und Entertainer Mickie Krause, der sich vor allem auf Mallorca einen Namen gemacht hat, singt mittlerweile auch mit dem Anton aus Tirol aus Kreuzschiffen. Ob er auch mit einem Kochlöffel umgehen kann? Auch zu Gast sind der Comedian Faisal Kawusi und die aus "Let's Dance" bekannte Tänzerin Ekatarina Leonova. Die Übersicht:

Ekatarina Leonova

Faisal Kawusi

Mickie Krause

Koch-Coach: Ali Güngörmüs

Kandidaten bei "Grill den Henssler" 2019: Promis auch im Kids-Special

In Folge 4 wagt sich das Magier-Duo "Ehrlich Brothers" gemeinsam an den Herd. Sicher haben die Zauberer auch beim Kochen das ein oder andere Ass im Ärmel. Die musikalische Komponente bringen Sängerin Vanessa Mai sowie Moderator und Sänger Ben Blümel in die Sendung. Die Übersicht:

Folge 4 (Kids-Special)

Die "Ehrlich Brothers"

Ben Blümel

Vanessa Mai

Koch-Coach Stefan Marquard

Folge 5

Für das Finale der Staffel haben die Macher der Sendung Schauspieler Axel Stein eingeladen, der im Mai im Fernsehfilm "Mein Freund, das Ekel" im ZDF zu sehen war. Außerdem werden Sänger und Schauspieler Tom Beck und Designerin Barbara Becker am Herd ihre Lieblingsrezepte vorkochen. Die Übersicht:

Barbara Becker

Tom Beck

Axel Stein

Koch-Coach: Maximilian Lorenz

