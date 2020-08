vor 33 Min.

"Grill den Henssler" 2020: Duell der Nordlichter gestern in Folge 3

Bei "Grill den Henssler" 2020 stand gestern Folge 3 auf dem Programm. Hier in unserem Nachbericht gibt es alle Infos rund um die Kandidaten und Gerichte.

Von Carla Gospodarek

Es wurde wieder gekocht, was das Zeug hält: Heute Abend stand mit Folge 3 eine neue Ausgabe von " Grill den Henssler" an. Zu Gast waren auch diesmal wieder drei Promis, die Steffen Henssler mit ihren kulinarischen Fertigkeiten in Grund und Boden kochen wollten.

Welche Kandidaten diesmal dabei waren und alle weiteren Infos zu "Grill den Henssler" lesen Sie hier zusammengefasst in unserem Nachbericht.

"Grill den Henssler" heute: Der Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

"Ran an die Töpfe" hieß es in Folge 3 für Nicolas Puschmann, Markus Krebs und Vanessa Mai. Sie bereiteten nacheinander je Vorspeise, Hauptgang und Dessert zu und mussten dabei versuchen, kreativere und ausgefallenere Gerichte zu kreieren, als Steffen Henssler. Unterstützt wurden die Promis dabei diesmal von Sternekoch Yannic Stockhausen.

Im Vorspeisen-Duell trat Henssler gegen "Prince Charming" Nicolas Puschmann an und schon dort konnte der Profi-Koch punkten. Bei der Hauptspeise musste dann Markus Krebs Federn lassen und unterlag deutlich. Bei der Nachspeise gab es dann eine Überraschung. Schlager-Sternchen Vanessa Mai zauberte ein Zehn-Punkte-Dessert und konnte als einzige an diesem Abend Steffen Henssler schlagen.

Wer hat gewonnen?

Am Ende half auch das nichts. Steffen Henssler gewann mit zehn Punkten Vorsprung gegen die Promis.

