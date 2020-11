vor 41 Min.

Grill den Henssler 2020, Folge 6: Das erwartet die Zuschauer heute

"Grill den Henssler" 2020 kommt heute mit einer neuen Folge bei Vox. Hier in unserer Vorschau gibt es alle Infos rund um die Sendung in unserer Übersicht.

Koch-begeisterte Zuschauer kommen heute wieder auf ihre Kosten: Am Abend zeigt Vox eine neue Ausgabe von " Grill den Henssler". Welche Promis in Folge 6 dabei sind, und was die Zuschauer sonst noch erwartet, lesen Sie hier in unserer aktuellen Vorschau.

"Grill den Henssler" heute: Vorschau auf Folge 6

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 6 von "Grill den Henssler" läuft am Sonntag, 29.11.20, ab 20.15 Uhr auf Vox.

Inhalt

Heute heißt es bei "Grill den Henssler" wieder ran an die Töpfe: Der Profi-Koch Steffen Henssler muss sich diesmal Reality-Star Tobias Wegener (27) sowie Oliver Pocher (42) gemeinsam mit seiner Frau Amira (28) und seiner Ex-Frau Alessandra Meyer-Wölden (37) stellen - eine ganz schöne Hausnummer. Unterstützung bekommen die Promis diesmal von TV-Koch Mario Kotaska. Ob Henssler nach diversen Niederlagen in Folge endlich mal wieder einen Sieg einfahren kann? Das sehen Zuschauer heute Abend ab 20.15 Uhr im TV.

