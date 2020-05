vor 16 Min.

"Grill den Henssler" 2020: In Folge 3 wurde es gestern königlich

In Folge 3 von "Grill den Henssler" 2020 waren gestern gleich zwei Dschungelkönige zu Gast. Ob sich "der Henssler" durchsetzen konnte, lesen Sie im Nachbericht.

In Folge 3 von " Grill den Henssler" 2020 hatte sich Sternekoch Steffen Henssler gestern zwei echte Könige in die Sendung eingeladen: Ross Anthony und Prince Damien Ritzinger haben sich beide in Australien die Krone verdient und als Dschungelkönige das RTL-Camp verlassen. An ihrer Seite stand außerdem Model und Moderatorin Verona Pooth am Herd. Gewinnen konnten die Kandidaten wie immer 3000 Euro für den guten Zweck. Wer gewonnen hat sowie alle Infos zu Folge 3 von "Grill den Henssler" lesen Sie hier im Nachbericht.

"Grill den Henssler" gestern: Nachbericht zu Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Wer kochte was?

Ross Anthony - Vorspeise: Sommerrolle von der Ente

- Vorspeise: Sommerrolle von der Ente Prince Damien Ritzinger - Hauptgericht: Schweinenackensteak mit Chorizo, grünen Bohnen und Spätzle

- Hauptgericht: Schweinenackensteak mit Chorizo, grünen Bohnen und Spätzle Verona Pooth - Dessert: Quarkbällchen mit Blaubeerkompott

Unterstützt wurden die Promis in Folge 3 von Sternekoch Maximilian Lorenz, der mindestens genau so motiviert zu sein schien wie die Promis: "Wir sind heiß wie Frittenfett!", lautete seine Kampfansage an Steffen Henssler. Bei den Promis drehte sich das Gespräch beim Kochen um die Liebe. Während Prince Damien verriet, dass er sich noch immer nicht zwischen zwei Männern entscheiden kann, plauderte Verona Pooth über ihre Ehe zu ihrem Mann Franjo. "Wir sind wie Steinpinguine - die heiraten ein Mal im Leben und bleiben echt immer zusammen", sagte sie zu ihrer Beziehung.

Wer hat gewonnen?

Die letzte Show der kurzen Staffel war sehr spannend. Henssler holte Improgang und Küchencompetition, musste dann aber zwei Unentschieden hinnehmen - gegen Ross Anthonys Vorspeise und Prince Damiens Hauptgericht kam der Profi nur mühsam an. Den Sieg holte er dann im Dessert-Durchgang gegen Verona Pooth.

"Grill den Henssler" 2020: Alle Infos zur Show

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

