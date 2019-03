vor 19 Min.

"Harry Potter"-Fans müssen für Musical tief in die Tasche greifen

"Harry Potter und das verwunschene Kind" wird als Musical ab 2020 in Hamburg gezeigt. Heute startet der Vorverkauf. Die Preise würden Fans wohl gerne kleiner zaubern...

"Harry Potter und das verwunschene Kind" kommt in Hamburg auf die Musical-Bühne. Die Voraufführungen beginnen am 7. Februar 2020 und die Deutschlandpremiere findet laut Theater am 15. März 2020 statt.

Am Montag, 25. März 2019, beginnt im Internet der Vorverkauf für die Tickets. Dabei werden stets Tickets für zwei Vorführungen verkauft - denn das Musical wird in einem ersten und zweiten Teil gezeigt. Die Besucher können überlegen, ob sie an einem Tag im Doppelpack mit langer Pause oder an zwei aufeinanderfolgenden Abenden kommen. Auf der Website des Harry-Potter-Theaters gibt es ab Montag, 25. März 2019, die ersten Karten im Vorverkauf. Worum geht es in dem Stück und ist es für Fans im Kinderalter geeignet?

Musical "Harry Potter und das verwunschene Kind" - Darum geht es

Mit den sieben Erfolgs-Romanen und den Verfilmungen hat "Harry Potter und das verwunschene Kind" nicht direkt etwas zu tun. Es ist ein extra geschriebenes Drama und die Handlung spielt 19 Jahre später. Die Helden Harry, Hermine und Ron sind inzwischen alle erwachsen und haben selbst Kinder – die nun auch auf Hogwarts sind und dort Abenteuer erleben. Diese spätere Potter-Geschichte war ebenfalls ein Riesenerfolg: Es war 2016 mit 1,2 Mio. Exemplaren das meistverkaufte Buch in Deutschland.

Das Musical basiert auf dieser originalen Geschichte von J.K. Rowling und den Theatermachern Jack Thorne und John Tiffany. Als neues Theaterstück von Jack Thorne wurde es im Sommer 2016 am Palace Theatre im Londoner West End uraufgeführt.

Mit neun Olivier Awards ist die von der Kritik bejubelte Produktion die meist prämierte in der Geschichte des renommierten britischen Theaterpreises. Auszeichnungen erhielt sie unter anderem als bestes neues Theaterstück und für die beste Regie 2017.

Das Stück läuft seit der Uraufführung im Juli 2016 in London auch erfolgreich in New York und in Melbourne. Ab Herbst startet es in San Francisco. Hamburg ist ab 2020 dann die erste Stadt im deutschsprachigen Raum.

"Harry Potter und das verwunschene Kind": Musical läuft in zwei Teilen

Mehr als fünf Stunden dauert die Geschichte, die daher in zwei Teilen gezeigt wird – wahlweise an einem Tag als Doppelpack oder verteilt auf zwei Abende: Jeden Mittwoch, Samstag und Sonntag läuft Teil eins nachmittags und Teil zwei abends. Dazwischen gibt es eine zweistündige Pause – für die es später auch zubuchbare Unterhaltungs- und Gastro-Pakete geben soll.

Oder man entscheidet sich für Teil eins Donnerstagabend und Teil zwei am Freitagabend. Die Karten dafür werden automatisch für zwei aufeinanderfolgende Tage eingebucht.

Wie teuer sind die Tickets und warum startet der Vorverkauf ein Jahr im voraus?

Der Veranstalter "Mehr Entertainment" möchte wahrscheinlich wissen, wie groß die Nachfrage ist. Die Vorbereitung der Deutschland-Premiere hat noch einen umfangreichen Vorlauf. Aktuell laufen Castings mit rund 1000 Bewerbern. Etwa Ende April oder Anfang Mai soll das Ensemble mit 50 Rollen feststehen. Dann wird auch das Mehr Theater am Großmarkt für die notwendigen Umbauarbeiten geschlossen. Für das neue Musical sollen insgesamt 1650 Plätze entstehen.

Da man als Besucher Karten für beide Showteile braucht, ist man je nach Wochentag und Sitzplatz insgesamt zwischen 99,90 und 299,90 Euro los. Für eine Familie mit mehreren Kindern also ein kostspieliges Unterhaltungsprogramm - ab welchem Alter kommt der Harry-Potter Musical-Besuch überhaupt in Frage?

Ist Harry Potter ein Familien-Musical?

Da das Stück mit insgesamt mehr als 5 Stunden wirklich lange ist und auch ziemlich düster inszeniert ist, wird es erst ab 10 Jahren empfohlen. Produzent Maik Klokow meint dazu: "Es ist keine kindliche Geschichte, die dort auf die Bühne gebracht wird".

Auf der Seite des Mehr Theater Hamburg wird der Inhalt des Stücks so eingeleitet:

Es war nie leicht, Harry Potter zu sein – und jetzt, als überarbeiteter Angestellter des Zaubereiministeriums, Ehemann und Vater von drei Schulkindern, ist sein Leben nicht gerade einfacher geworden. Während Harrys Vergangenheit ihn immer wieder einholt, kämpft sein Sohn Albus mit dem gewaltigen Vermächtnis seiner Familie, mit dem er nichts zu tun haben will. Als Vergangenheit und Gegenwart auf unheilvolle Weise miteinander verschmelzen, gelangen Vater und Sohn zu einer bitteren Erkenntnis: Das Dunkle kommt oft von dort, wo man es am wenigsten erwartet. (AZ)

