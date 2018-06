12:22 Uhr

"Hart aber fair" heute: Gäste und Thema am 4. Juni 2018 Panorama

Heute Abend geht es bei Frank Plasbergs "Hart aber fair" um ein besonders heißes Thema: Flüchtlinge und Kriminalität. Diese Gäste diskutieren darüber.

Bei "Hart aber fair" werden Frank Plasberg und seine Gäste über Flüchtlinge und Kriminalität diskutieren. Junge Männer, die aus Krieg und archaischen Gesellschaften geflohen sind, bereiten vielen Menschen bei uns Sorge und Angst. Können solche Flüchtlinge überhaupt integriert werden? Bedeuten sie eine Gefahr für unser Land?

Flüchtlinge und Kriminalität: Vorher eine Doku zum Thema von "Hart aber fair"

Das Erste bringt heute um 20.15 Uhr eine Dokumentation zu diesem Thema. Unter dem Titel "Das Mädchen und der Flüchtling" werden gleich zwei Fälle aufgearbeitet, in denen letztes Jahr junge Frauen getötet wurden - mutmaßlich von jungen Flüchtlingen. Anschließend ab 21 Uhr werden Frank Plasberg und seine Gäste sich mit dem brisanten Thema auseinandersetzen.

"Hart aber fair": Heute sind diese Gäste dabei

Markus Blume , CSU-Generalsekretär

, CSU-Generalsekretär Annalena Baerbock , Bundesvorsitzende B'90/Grüne

, Bundesvorsitzende B'90/Grüne Holger Münch , Präsident des Bundeskriminalamts (BKA)

, Präsident des Bundeskriminalamts (BKA) Ruud Koopmans , Professor für Soziologie und Migrationsforschung, Humboldt-Universität, Berlin

, Professor für Soziologie und Migrationsforschung, Humboldt-Universität, Berlin Isabel Schayani, Moderatorin Weltspiegel, Leiterin Redaktion WDRforyou

"Hart aber fair" immer montags in der ARD

"Hart aber fair" läuft immer Montagabend im Ersten. In der 75-minütigen Live-Sendung diskutiert Moderator Frank Plasberg mit mindestens fünf Gästen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über aktuelle Themen.

Die Talkshow ist bereits mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit dem „Deutschen Fernsehpreis“, dem „Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis“, dem „Adolf-Grimme-Preis“ und dem „Bayerischen Fernsehpreis“.

Auch Zuschauer können mitdiskutieren. Wer Interesse hat, kann sich während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und über die Seite www.hart-aber-fair.de seine Meinung und Fragen an die Redaktion schicken. Die "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher sorgt dann dafür, dass einzelne Beiträge in die Sendung einfließen. Sie fasst die Meinungen der Zuschauer zusammen und konfrontiert die Gäste von "Hart aber fair" damit. (AZ)

Themen Folgen