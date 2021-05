Harter Brocken - Der Waffendeal in der ARD: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Die ARD zeigt am 15.5.21 den Krimi "Harter Brocken - Der Waffendeal". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Die ARD-Serie "Harter Brocken" ist sehr beliebt. Umso besser, dass das ARD eine neue Folge zeigt. Ihr Name: "Der Waffendeal". Wir sagen Ihnen, wie die Handlung ist, welche Schauspieler bei "Harter Brocken - Der Waffendeal" mit dabei sind und wann der TV-Termin ist.

"Harter Brocken - Der Waffendeal" am 15.5. in der ARD: TV-Termin und Übertragung im Stream

"Harter Brocken - Der Waffendeal" läuft am Samstag, 15. Mai 2021, in der ARD. Die Folge startet um 20.15 Uhr. Ungeduldige können sich die Episode bereits jetzt als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek anschauen.

Das ist die Handlung des ARD-Krimis "Harter Brocken - Der Waffendeal"

Koops hat eine harte Nacht hinter sich: Der Dorfsheriff hatte es sich am Abend im Hochsitz gemütlich gemacht - mit reichlich Alkohol im Blut schlief er selig ein. Der Morgen gestaltet sich dann gar nicht mehr so selig: Ein Schuss erschüttert ihn bis ins Mark. Völlig verkatert stellt Koops fest, dass sein Saufkumpel Heiko weg ist. Als er mitten im Wald dem Rockerboss Andy Blome begegnet, ahnt er Schlimmes: Hat Blome etwas mit dem Verschwinden von Heiko zu tun?

Der Bikerboss kommt ursprünglich aus der Gegend, treibt aber mittlerweile vor allem in Hannover sein Unwesen. Mit Hilfe von Mette und dem Postboten Heiner sucht Koops nach den Hintergründen rund um die Rückkehr des berüchtigten Mannes. Koops, Heiner und Blome kennen sich bereits aus frühsten Kindertagen. Die Ermittlungen sind also auch ein Abtauchen in längst vergessene Zeiten.

Für den Bikerboss gibt es noch ein weiteres Problem - neben den Ermittlern: Jemand aus seinem nahen Umfeld scheint vertrauliche Informationen weiterzutragen. Außerdem ist ihm der Unterweltboss Victor Koslow auf den Fersen. Eigentlich möchte Blome einen Waffendeal mit Koslow über die Bühne bringen - doch schnell wird die Situation gefährlich: für viele Beteiligte.

Darsteller: Welche Schauspieler spielen bei „Harter Brocken - Der Waffendeal“ mit?

Frank Koops - Aljoscha Stadelmann

- Mette Vogt - Anna Fischer

Heiner - Moritz Führmann

Andy Blome - Nicki von Tempelhoff

- Nina Kuro - Kim Riedle

Bert Groll - Aurel Manthei

- Chris Blome - Merlin Leonhardt

- Merlin Leonhardt Ricky Temme - Julian Schmieder

Anna-Lea Gritz - Hanna Plaß

- Heiko Mendt - Sebastian Weiss

(AZ)

