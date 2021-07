Netflix bringt "He-Man - Masters of the Universe Revelation": Start, Handlung, Folgen und Schauspieler

"He-Man - Masters of the Universe Revelation" geht morgen bei Netflix an den Start. Hier bekommen Sie alle Infos zu den Folgen, der Besetzung und der Handlung. Am Schluss präsentieren wir Ihnen einen Trailer.

Morgen bringt Netflix die Serie "He-Man - Masters of the Universe Revelation" in sein Programm. Wann genau? Um welche Handlung dreht es sich in den Folgen? Welche Darsteller gehören zum Cast? Hier erfahren Sie es.

"He-Man - Masters of the Universe Revelation": Wann ist der Start bei Netflix?

Der Streaming-Anbieter hat den Start der Serie für Freitag, 23. Juli 2021, angekündigt.

Für einen Pauschalbetrag kann man Netflix auf seinem Smartphone, Tablet, Smart-TV, Laptop oder Streaming-Gerät nutzen. Der Anbieter hat Anfang 2021 eine Preiserhöhung bekanntgegeben - Ausnahme: Das Basis-Abo blieb unangetastet und kostet weiterhin 7,99 Euro. Nutzern stehen die Inhalte hier allerdings nur in Standardqualität und nur auf einem Gerät zur Verfügung.

Die anderen beiden Abo-Pakete sind dafür um jeweils ein bis zwei Euro teurer geworden. Das Standard-Abo kostet demnach jetzt 12,99 Euro statt bisher 11,99 Euro. Es ermöglicht Streaming in Full-HD-Qualität auf bis zu zwei Geräten. Das Premium-Abo, mit dem sich auch 4k-Inhalte wiedergeben lassen, hat sich auf 17,99 Euro verteuert. Bisher lag der Preis bei 15,99 Euro pro Monat. Das Paket kann auf bis zu vier Geräten parallel genutzt werden.

Handlung: Worum geht es bei "He-Man - Masters of the Universe Revelation"?

"Masters of the Universe" war ursprünglich ein US-amerikanischer Science-Fiction-Film aus dem Jahr 1987 von Garry Goddard. Er basiert auf der gleichnamigen Action-Figuren-Serie von Mattel. In den USA spielte er rund 17,3 Millionen US-Dollar ein. Produziert wurde der Film von Cannon Films. Der Film startete am 17. Dezember 1987 in den deutschen Kinos.

Die 2021er Neuverfilmung unter dem Titel "Masters of the Universe - Revelation" setzt dort ein, wo die Story der Kultfiguren vor Jahrzehnten unterbrochen wurde. Der Krieg um Eternia erreicht seinen Höhepunkt. Ein verheerender Kampf zwischen He-Man and Skeletor hat Eternia vernichtet. Die Wächter von Grayskull sind ebenfalls in alle Winde zerstreut. Nachdem mehrere geheimnisumwobene Jahrzehnte sie auseinandergebracht hatten, muss Teela die Helden nun wieder vereinen. Zusammen müssen sie das Rätsel des verschwundenen Schwertes der Macht lösen, um im Wettlauf gegen die Zeit Eternia zu retten und den sicheren Untergang des Universums zu verhindern.

"He-Man - Masters of the Universe Revelation" bei Netflix: Die Serie hat fünf Folgen

Einzelne Episoden-Titel hat Netflix bisher noch nicht rausgerückt. Wir bleiben an der Sache dran und melden uns, sobald wir mehr wissen.

Besetzung: Welche Schauspieler leihen im Cast von "He-Man - Masters of the Universe Revelation" den Helden ihre Stimme?

Chris Wood ( Prince Adam /He-Man)

( /He-Man) Mark Hamill (Skeletor)

(Skeletor) Lena Headey

Sarah Michelle Gellar

Liam Cunningham

Stephen Root

Diedrich Bader

Griffin Newman

Tiffany Smith

Henry Rollins

Alan Oppenheimer

Susan Eisenberg

Alicia Silverstone

Justin Long

Jason Mewes

Phil LaMarr

Tony Todd

Cree Summer

Kevin Michael Richardson

Kevin Conroy

Harley Quinn Smith

"He-Man - Masters of the Universe Revelation": Der Trailer zur Netflix-Serie