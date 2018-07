19:04 Uhr

Heckenschütze schießt 15-Jähriger ins Bein Panorama

Tragisches Unglück in Biberach: Ein Mädchen spielt mit ihren Freundinnen auf einer Wiese, als sie plötzlich angeschossen wird und zu Boden fällt.

In Biberach ist ein junges Mädchen offenbar von einem unbekannten Heckenschützen schwer verletzt worden. Die Polizei hofft, dem Täter durch Angaben von Zeugen auf die Spur zu kommen, wie sie am Mittwoch mitteilte.

Das 15-jährige Opfer sei am Dienstagabend von einer Metallkugel am Bein getroffen worden. Das Mädchen habe sich mit fünf Freundinnen auf einer Wiese am Stadtrand aufgehalten, als es plötzlich einen stechenden Schmerz gespürt habe und zu Boden gegangen sei.

Metallkugel hatte sich tief in ihr Bein gebohrt

Im Krankenhaus stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass sich eine Metallkugel mehrere Zentimeter tief in ihrem linken Bein befand. Einen Schuss hatte keines der Mädchen wahrgenommen. Von wo aus und womit auf die 15-Jährige geschossen wurde, war zunächst unklar. (dpa)

Themen Folgen