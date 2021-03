vor 1 Min.

Helen Dorn - Wer Gewalt sät am 6.3.21 im ZDF: TV-Termin, Schauspieler, Handlug

Das ZDF zeigt am 6.3.2021 den Krimi "Helen Dorn - Wer Gewalt sät". Wie ist die Handlung? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wann ist die TV-Ausstrahlung?

"Wer Gewalt sät" heißt die neue Folge der ZDF-Krimiserie Helen Dorn. Wann ist der genaue TV-Termin? Welche Schauspieler sind im Cast von "Helen Dorn - Wer Gewalt sät" dabei? Und: Wie ist die Handlung? Wir haben die Antworten für Sie zusammengestellt.

"Helen Dorn - Wer Gewalt sät" am 6.3.21 im ZDF: TV-Termin und Stream

Das ZDF strahlt "Helen Dorn - Wer Gewalt sät" am Samstag, 6. März 2021, aus. Los geht's um 20.15 Uhr. Sie haben an diesem Termin keine Zeit? Dann schauen Sie den Krimi doch in der ZDF-Mediathek. Dort steht die Folge als Stream bereit. Es ist keine Anmeldung erforderlich.

"Helen Dorn - Wer Gewalt sät": Das ist die Handlung

Es ist eine Kulisse, die Spaß, Genuss und Freude verspricht: Deshalb säumen an diesem Tag auch etliche Menschen den Hamburger Sommerdom. Nichts deutet auf ein Verbrechen hin, als das Rettungsteam Holger Krawitz und Kollegin Petra Winkler am Rande des Doms auf ihrer Kontrollrunde sind.

Als Holger kurz einen Kaffee holt, bemerkt Petra aber etwas Auffälliges am nahen Parkplatz, der bereits in Dunkelheit gehüllt ist. Eine junge Frau scheint in Gefahr zu sein. Petra zögert keine Sekunde: Ohne auf den Kollegen zu warten, geht sie hin. Am Parkplatz angekommen, erwartet sie eine Gruppe Jugendliche, die Petra zusammenschlägt.

Petra erleidet erhebliche Verletzungen. Helen findet sie und leitet erste Hilfsmaßnahmen ein. Ganz unter dem Eindruck der leidenden Petra beschließt Helen, die Täter ausfindig zu machen. Doch als einen Tag später der jugendliche Michi tot gefunden wird, wandert die Aufmerksamkeit zunächst weg von der Zusammengeschlagenen.

Helen, Weyer und die neue Kollegin Katharina Tempel mit ihrem Team recherchieren im noblen Umfeld des Toten. Als sie die Nachricht erreicht, dass Petra an den Folgen des Überfalls am Dom gestorben ist, beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Haben die beiden Fälle doch etwas miteinander zu tun?

Cast: Besetzung von "Helen Dorn - Wer Gewalt sät" im Überblick

Helen Dorn - Anna Loos

- Richard Dorn - Ernst Stötzner

- Weyer - Tristan Seith

- Katharina Tempel - Franziska Hartmann

- Dr. Isabella Aligheri - Nagmeh Alaei

- Nagmeh Alaei Timo Berger - Max Koch

- Holger Krawitz - Matthias Koeberlin

- Kai Broeder - Roland Koch

- Roman Wolf - Marc Hosemann

- Dr. Anna-Maria Dryer - Regula Grauwiller

- Konstantin Wolf - Emil Belton

- Nina Dryer - Hanna Binke

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen