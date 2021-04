Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod heute am 24.4.21 im ZDF: TV-Termin, Darsteller, Handlung

Das ZDF zeigt "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod" heute am 24.4.21 im ZDF. Wann genau ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Stunden im April: Im ZDF läuft "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod". Wir haben Ihnen zusammengestellt, wann der TV-Termin ist, welche Schauspieler mit von der Partie sind und wie die Handlung des Krimis ist.

Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod heute am 24.4.21 im ZDF: TV-Termin und Stream in der Mediathek

Der Krimi "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod" läuft am heutigen Samstag, 24. April 2021, im ZDF. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauer erwartet 88 Minuten Hochspannung. Wer nicht so lange warten möchte, der findet "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod" bereits jetzt in der ZDF-Mediathek. Dort steht der Krimi als kostenloser Stream zur Verfügung.

Das ist die Handlung des ZDF-Krimis "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod"

Blutiger Überfall auf eine Spielhalle in Berlin-Kreuzberg. In dem Moment, in dem Geschäftsführer Ibrahim Bekin und seine Frau Emine nach getaner Arbeit die Tageseinnahmen zusammenrechnen, eröffnen Unbekannte das Feuer auf sie. Emine stirbt nach vor Ort, Ibrahim erleidet Verletzungen.

Yvonne zweifelt an der Version, dass Ibrahim "nur" ein Opfer ist. Sie vermutet, dass er mit dem Überfall mehr zu tun hat als er zugibt - trotz der eigenen Verletzungen. Heiko hingegen vermutet eine viel größere Angelegenheit. Er rechnet damit, dass die Ermittlungen auch einen Zusammenhang mit dem berüchtigten Edgar Pinninger herstellen werden. Die Spielhalle gehört dem Glücksspielkönig.

Das Team ermittelt in alle Richtungen. "Die Marx" hingegen verfolgt nur eine Spur: die, die zu Yvonne führt. Sie sammelt Beweise gegen die Frau, die sie als Verbrecherin überführen sollen.

Eine dramatische Wendung nimmt der Fall, als Yvonne Rat bei ihrem Onkel Mike sucht. Der sitzt im selben Gefängnis wie Pinninger ein. Einen Tag nach Yvonnes Besuch ist Pinninger tot. Wie hängt das alles zusammen?

Darsteller: Diese Schauspieler sind bei "Herr und Frau Bulle - Alles auf Tod" im Cast

Yvonne Wills - Alice Dwyer

- Heiko Wills - Johann von Bülow

- Diane Springer - Birge Schade

- Kevin Lukowski - Tim Kalkhof

- Tim Kalkhof Kriminaldirektor Pede - Stephan Bissmeier

Else Pinninger - Lina Wendel

Ivo Zeissler - Nico Holonics

"Die Marx" - Gisa Flake

Onkel Mike - Heinz Hoenig

Verena - Johanna Polley

Ibrahim Bekin - Ercan Durmaz

- Helge van Houten - Filip Peeters

Umeir Bekin - Lucas Janson

- Vito - Burak Yigit

Polizist Norbert - Maximilian Gehrlinger

Edgar Pinninger - Ronald Nitschke

Emine Bekin - Ela Cosen

- Ela Cosen Student - Niklas Wetzel

Jürgen Weber - Benjamin Engel

Polizist Klinik - Toni Jessen

