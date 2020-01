vor 26 Min.

Heute Dschungelcamp 2020, Tag 16 am 25.1.20: Wer ist im Finale?

Finale: Im Dschungelcamp 2020 wird heute am 25.01.2020 der Gewinner gekrönt. Danni, Prince Damien und Sven haben die Chance auf den Sieg. Hier die Vorschau.

Dschungelcamp 2020, Tag 16: Heute im Finale wird endlich der Dschungelkönig oder die Dschungelkönigin gewählt. Die drei Finalisten heißen Daniela Büchner, Prince Damien und Sven Ottke. Raúl Richter und Markus Reinecke sind kurz vor dem Finale ausgeschieden. Wie läuft Folge 16 von "Das Dschungelcamp" 2020 und welche Dschungelprüfung mussten die Kandidaten im Halbfinale meistern? Hier eine Vorschau zum Finale am 25.01.2020.

Vorschau: Dschungelcamp 2020 heute am 25.01.2020 - Teamwork vor dem Finale

Die letzte Prüfung vor dem Finale hatte es in sich: In "Creek (Deutsch: Bach) der Sterne" mussten die Kandidaten überdimensionale Sterne in einem Wasserbecken aufsammeln und in die zugehörige Form bringen. Ausgerüstet mit Schutzbrillen und Knie- und Ellenbogenschonern sollten die Promis Teamwork beweisen - für einige ein schwieriges Unterfangen. In zwei Minuten mussten die Stars versuchen auf glitschigem Untergrund und unter ständigem Beschuss mit Gymnastikbällen die Sterne an ihre designierten Plätze zu bringen. Die Startreihenfolge durften die fünf verbliebenen Dschungelbewohner selbst entscheiden. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten schafften sie es, fünf von fünf möglichen Sternen zu erspielen.

Dschungelcamp 2020, Tag 16: Wer ist im Finale?

Der Jubel hielt allerdings nur kurz an: Zurück im Camp beschwerte sich Sven Ottke mit Inbrunst über Danni Büchner, denn sie bezeichnete Sven und Markus als Alphatiere - im negativen Sinne. "Sven und Markus sind die Stiere hier unter uns. Die wollen sich nichts sagen lassen und sind sich auch ziemlich sicher, dass sie auf Platz Eins landen", so Danni auf dem Weg zur Dschungelprüfung.

Der Box-Weltmeister hörte das gar nicht gern: "Bei jedem Interview habe ich immer nur positiv über sie gesprochen und jetzt haut sie mir so in die Fresse", ärgerte sich der 52-Jährige. Sein Vorsatz bis zum Finale: Er werde kein Wort mehr mit Danni wechseln. Kurz danach musste sein Verbündeter Markus Reinecke zusammen mit Raúl Richter die Show verlassen.

Das Finale vom Dschungelcamp 2020 läuft heute am 25.1.20 um 22.15 Uhr auf RTL. (AZ)

