Heute kein "Hart aber fair": Sommerpause - das waren Gäste und Thema der letzten Sendung am 22. Juni 2020

"Hart aber fair" geht in die Sommerpause. Bis Mitte August müssen sich Fans der Talkshow gedulden. Was das Thema und die Gäste der letzten Sendung waren lesen Sie hier.

"Hart aber fair" ist noch immer in der Sommerpause. Am 22.6.20 ging es um das Thema "Massenerkrankung in der Fleischfabrik - Gefahr fürs ganze Land?". Das waren die Gäste in der ARD-Talkrunde von Frank Plasberg.

Bis wieder verschiedene Gäste bei "Hart aber fair" über aktuelle Themen diskutieren, müssen sich die Zuschauer noch etwas gedulden. Die Talkshow geht in die Sommerpause und ist erst am 17.08. wieder zurück. Dann geht es um 21 Uhr bei Moderator Frank Plasberg wieder um spannende Themen.

In der vorerst letzten Sendung am 22.6.2020 ging es um das Thema "Massenerkrankung in der Fleischfabrik - Gefahr fürs ganze Land?". Mehr als 1300 Infizierte - und das alleine in einer Fleischfabrik: Wie konnte das nur passieren? Versagt die Politik, bei dem Versuch die Unternehmen in den Griff zu kriegen? Und reichen lokale Maßnahmen überhaupt aus oder droht ganz Deutschland Schaden?

"Hart aber fair": Das waren die Gäste am 22.6.2020

Das waren die Gäste der letzten "Hart aber Fair" Sendung:

Karl-Josef Laumann , CDU : NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales

, : NRW-Minister für Gesundheit, Arbeit und Soziales Christian von Boetticher : stellv. Vorsitzender Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie

: stellv. Vorsitzender Katrin Göring-Eckardt , B‘ 90/Grüne: Fraktionsvorsitzende

, B‘ 90/Grüne: Fraktionsvorsitzende Prof. Dr. Karl Lauterbach , SPD : Bundestagsabgeordneter, Gesundheitsökonom und Epidemiologe

, : Bundestagsabgeordneter, Gesundheitsökonom und Epidemiologe Michael Bröcker : Journalist, Chefredakteur der Media Pioneer GmbH ; ehem. Chefredakteur der Rheinischen Post

: Journalist, Chefredakteur der Media ; ehem. Chefredakteur der Im Einzelgespräch: Peter Kossen : Pfarrer in Lengerich

Talkshow: Zuschauer können sich bei "Hart aber fair" einmischen

"Hart aber fair" ist aus dem deutschen Talkshow-Angebot kaum noch wegzudenken. Die erste Folge lief am 31. Januar 2001 im WDR . Dort blieb die Sendung bis zum 10. Oktober 2007 und lief mit 90 Minuten langen Ausgaben. Dann wechselte die Talkshow ins Erste und war dort zuerst mittwochs zu sehen, bevor sie dann ihren heutigen Sendeplatz am Montagabend bekam.

Fest zum Konzept von "Hart aber fair" gehört, dass sich Zuschauer in die Debatte einmischen können. Sie können ihre Meinung oder Nachfragen auf verschiedenen Wegen einbringen, etwa im Gästebuch. "Zuschaueranwältin" Brigitte Büscher konfrontiert die Gäste im Studio dann damit. Wer sich beteiligen möchte, findet hier die Kontaktdaten:

Telefon: 0800 / 5678-678

0800 / 5678-678 Fax: 0800 / 5678-679

0800 / 5678-679 E-Mail: hartaberfair@wdr.de

"Hart aber fair" live im TV und im Stream - Wiederholung in der Mediathek

Die Sendung beginnt um 21 Uhr in der ARD, die auch einen Live-Stream anbietet. Die Zuschauer sind nicht zwingend an die Sendezeit am Montagabend gebunden. Denn auch Wochen später lassen sich von "Hart aber fair" noch ganze Folgen als Wiederholung aufrufen. Über diesen Link gelangen Sie zur Mediathek des Senders, in der Sie vergangene Talkshows nachholen können. Und auch im TV gibt es Wiederholungen - unter anderem in der Nacht auf Dienstag.

