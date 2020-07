06:24 Uhr

"Hitman 3": Release, Gameplay, Trailer

Agent 47 kehrt zurück: Der Shooter "Hitman 3" wird für die neue Playstation 5 veröffentlicht. Alle Infos zu Release, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Die Geschichte um den glatzköpfigen Agent 47 hat eine große Fanbasis - entsprechend begeistert sind viele Gamer von der Ankündigung, dass "Hitman 3" für die neue PlayStation 5 erscheinen wird. Das Spiel soll der Abschluss der dreiteiligen "World-of-Assassination"-Reihe sein und neben der PS5 auch für andere Konsolen erscheinen. Alle Infos zu Release-Termin, Gameplay und Trailer finden Sie hier.

Release-Termin: Wann erscheint "Hitman 3"?

Anders als viele andere neue PS5-Spiele steht für "Hitman 3" bereits ein halbwegs festes Datum im Kalender: Der Release wird im Januar 2021 erfolgen, also ein bis zwei Monate nach Veröffentlichung der neuen PlayStation 5. Allerdings dürfen sich auch Nutzer anderer Systeme freuen: So kündigten Developer IO Interactive und Warner Bros. den Titel auch für die PS4, Xbox One und Xbox Series X sowie den PC an.

"Hitman 3": Das ist das Gameplay

Die Ankündigungen der dänischen Entwickler klingen vielversprechend: "Hitman 3" soll Agent 47 an intime und exotische Orte führen. Im Trailer sieht man das bereits: Ob im luxuriösen Bergchalet, einer asiatischen Downtown oder einem verlassenen Waldstück: Die Aufträge für Agent 47 führen den Spieler an verschiedene Orte und machen unterschiedliche Strategien notwendig.

Dabei geht es nicht darum, Gegner plump auszuschalten: Die Gamer sollen auch Unfälle verursachen, sich verkleiden und für zukünftige Aufträge aus Fehlern lernen. Ob der Episodenstil aus den beiden Vorgängern dafür übernommen wird, ist noch nicht bekannt.

Das ist der Trailer zu "Hitman 3"

Der Trailer zu "Hitman 3" macht Lust auf mehr. Der Profikiller scheint für seine Aufträge einmal um die Welt geschickt zu werden - und dabei sowohl luxuriöse als auch karge Einsatzorte zu erkunden.

