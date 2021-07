Helfende Hände im Dauereinsatz: Ein junges Paar zieht durch zerstörte Dörfer

Plus Nach den Hochwassern im Westen Deutschlands ist die Hilfsbereitschaft groß. Ein junges Paar hilft vor Ort, wo es kann.

Den Generator im Kofferraum schleppen Leonie Dürnagel und Sascha Kahl sonst immer zu Elektropartys. Drei Tage ist er nun schon im Dauereinsatz. Doch zum Feiern ist dem Pärchen nicht zumute, als es am Sonntagnachmittag auf einem Parkplatz etwas außerhalb von Bad Münstereifel in Nordrhein-Westfalen die Gummistiefel auszieht und sich erschöpft ein belegtes Brot teilt.