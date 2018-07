18:11 Uhr

Hündin überlebt 60-Meter-Absturz Panorama

Bei einer Bergwanderung in Österreich ist der Hund eines deutsche Ehepaares in eine tiefe Schlucht gefallen.

Hündin Lotta stürzt in Österreich in eine Schlucht. Die Besitzer aus Hameln in Niedersachsen können ihrem Tier selbst nicht helfen.

Eine Hündin stürzt in eine Schlucht und überlebt wie durch ein Wunder: Der 14 Monate alte Vierbeiner von deutschen Urlaubern hat in Österreich einen 60 Meter tiefen Absturz unversehrt überstanden.

Die Hündin eines Ehepaares aus Hameln (Niedersachsen) stürzte am Samstag in St. Wolfgang beim Abstieg über den sogenannten Wirersteig ab und fiel in eine wasserführende schmale Schlucht, wie die Polizei mitteilte.

Vier Männer von der Bergrettung holen den Hund aus der Schlucht

Die 49-jährige Frau und ihr 52 Jahre alter Ehemann konnten ihrer "Lotta" nicht selbst helfen. Vier Mann der Bergrettung und zwei Beamte der Alpinpolizei Gmunden konnten die Hündin schließlich bergen. Das Tier wurde nicht verletzt. (dpa)

