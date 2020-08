vor 32 Min.

"Hunters", Staffel 2 (Amazon): Start, Handlung, Besetzung – Das ist bekannt

Staffel 2 von "Hunters" wird auf Amazon Prime Video zu sehen sein. Start, Folgen, Besetzung und Handlung - das ist bisher bekannt.

"Hunters" wird mit Staffel 2 im Stream auf Amazon Prime Video verfügbar sein – wann genau, steht noch nicht fest. Der Verschwörungsthriller von Schöpfer David Weil und Executive Producer und Oscar-Preisträger Jordan Peele wird sich auch in der zweiten Staffel um die Selbstjustiz der "Hunters" und deren Kampf mit dem Gesetz drehen.

Start, Handlung, Folgen, Schauspieler im Cast und Trailer - lesen Sie hier alle Infos zur Serie auf Amazon Prime Video.

"Hunters", Staffel 2 im Stream: Start auf Amazon Prime Video

Amazon hat noch keinen Start-Termin für Staffel 2 von "Hunters" veröffentlicht. Sobald dieser feststeht, werden Sie hier informiert. Eine Prime-Mitgliedschaft kostet 69 Euro im Jahr. Als nicht Prime-Kunde fallen monatlich 7,99 Euro für Amazon Prime Video an.

"Hunters": Das ist die Handlung

Die 1. Staffel begann in New York City im Jahr 1977. Dort leben die "Hunters", eine Gruppe von Individualisten, die Nazis jagen. Sie wollen verhindern, dass Nazi-Offiziere in Amerika ein viertes Reich gründen. Diese sind nämlich ihrer Bestrafung während des Zweiten Weltkriegs entgangen und begehen weiterhin Morde an jüdischen Bürgern - auch die Großmutter von Jonah Heidelbaum fiel ihnen Opfer. Dieser schloss sich den "Hunters" an, um sie zu rächen. Er wird auch in Staffel 2 eine der Hauptrollen spielen.

"Hunters", Staffel 2: Was ist zu den Folgen bekannt?

Die Titel und auch die Anzahl der Folgen von Staffel 2 ist noch nicht bekannt. Die 1. Staffel hatte zehn Folgen, weshalb zu erwarten ist, dass auch Staffel 2 ähnlich viele Folgen haben wird. Die einzelnen Episoden dauern zwischen 50 und 90 Minuten.

Schauspieler im Cast: Besetzung von "Hunters"

Al Pacino feierte in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag. Hier finden Sie eine Auswahl des Hauptcasts im Überblick:

Schauspieler Rolle Logan Lerman Jonah Heidelbaum Al Pacino Meyer Offerman Lena Olin Der Oberst Jerrika Hinton Millie Morris Saul Rubinek Murray Markowitz Carol Kane Mindy Markowitz Josh Radnor Lonny Flash Greg Austin Travis Leich Tiffany Boone Roxy Jones Louis Ozawa Joe Mizushima Kate Mulvany Sister Harriet Dylan Baker Biff Simpson

Noch kein Trailer zu "Hunters", Staffel 2

Einen Trailer zu Staffel 2 gibt es noch nicht. Wer Hunters noch nicht kennt, kann sich hier im Trailer zu Staffel 1 ein Bild zur Serie machen.

