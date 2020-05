17:51 Uhr

"Ich – Einfach unverbesserlich 2" : TV-Termin, Handlung, Schauspieler

"Ich – Einfach unverbesserlich 2" : TV-Termin, Handlung, Schauspieler. Die Komikerin Martina Hill spricht in der deutschen Version die hübsche Agentin Lucy.

"Ich – Einfach unverbesserlich 2": Die Animationskomödie läuft immer wieder im Fernsehen. Wir informieren Sie hier über den nächsten TV-Termin, die Handlung und die Besetzung

Von Claus Holscher

Wieder einmal muss die Welt gerettet werden: Im Animationsfilm "Ich – Einfach unverbesserlich 2" ist ein magisches Serum gestohlen worden, das echt gefährlich werden könnte. Der Blockbuster läuft immer wieder im Fernsehen. Wann? Das erfahren Sie hier. Außerdem berichten wir Ihnen Einzelheiten zur Handlung und den Schauspielern im Cast - in diesem Fall also den Sprechern der animierten Charaktere.

"Ich – Einfach unverbesserlich 2": Wann läuft der Film das nächste Mal im TV?

Vox bringt den Film am Pfingstmontag, 1. Juni 2020. Startzeit ist 20.15 Uhr. Der Sender wiederholt die Ausstrahlung am Dienstag, 2. Juni 2020, um 10.20 Uhr.

Handlung: Worum geht es bei "Ich – Einfach unverbesserlich 2"?

Seitdem Gru unter die Familienväter gegangen ist, ist der ehemalige Superschurke ziemlich zahm geworden. Mit seinen drei Adoptivtöchtern Margo, Edith und Agnes führt er ein recht beschauliches Leben, das hauptsächlich aus der Organisation von Kindergeburtstagen und dem Abwimmeln nerviger Verehrer seiner Töchter besteht. Als es jedoch eines Tages zu mysteriösen Vorfällen kommt, die wohl auf das Konto eines neuen Superschurken gehen, wird Gru von einer Geheimorganisation gebeten, den Nebenbuhler ausfindig zu machen. Ihm zur Seite stellt die Organisation die hübsche Agentin Lucy, die den spröden Single-Dad ganz schön aus dem Konzept bringt.

Was genau ist los? Ein Fiesling hat ein Serum gestohlen, das Grus Armee von Minions in lila Monster verwandelt. Zusammen mit Lucy muss Gru nun also nichts Geringeres vollbringen als die Rettung der Welt.

Besetzung von "Ich – Einfach unverbesserlich 2": Welche Schauspieler sind als Sprecher im Cast?

Diese Schauspieler sprechen die Charaktere:

Rolle Originalsprecher Deutsche Synchronisation Gru Steve Carell Oliver Rohrbeck Lucy Wilde Kristen Wiig Martina Hill Margo Miranda Cosgrove Friedel Morgenstern Edith Dana Gaier Zalina Sanchez Agnes Elsie Fisher Sarah Kunze Silas Ramspopo Steve Coogan Thomas Danneberg Dr. Nefario Russell Brand Peter Groeger Eduardo Perez ( El Macho ) Benjamin Bratt Erich Räuker Antonio Moises Arias Sebastian Kluckert Jillian Nasim Pedrad Marion Musiol Shannon Kristen Schaal Sonya Kraus Floyd Ken Jeong Axel Malzacher

(AZ)

