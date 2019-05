vor 55 Min.

"Inas Nacht": Lena Meyer-Landrut muss TV-Aufzeichnung abbrechen

Die 27-jährige Sängerin Lena Meyer-Landrut musste am Sonntag eine Aufzeichnung von "Inas Nacht" in Hamburg abbrechen. Was der Sender dazu sagt.

Eigentlich sollte am Sonntag eine neue Folge von "Inas Nacht" am Hamburger Hafen aufgezeichnet werden. Moderatorin Ina Müller hatte die beiden Sängerinnen Anna Loos und Lena Meyer-Landrut zu Gast. Doch bei der Aufzeichnung bricht die 27-jährige Meyer-Landrut ab.

Der NDR bestätigt, dass es der Sängerin nicht gut ging. Der Sender sagt: "Gegen Abend zur Aufzeichnungszeit ging es ihr wegen einer Magenverstimmung aufgrund einer Lebensmittelunverträglichkeit gesundheitlich so schlecht, dass sie nicht in der Sendung auftreten konnte."

Bei der Generalprobe vorab sei es ihr noch gut gegangen. Bei der späteren Aufzeichnung fehlte sie dann. In der Folge, die Ende Juni oder Anfang Juli ausgestrahlt werden soll, ist nun nur Anna Loos zu Gast.

Lena Meyer-Landrut will im Juni auf Tour gehen

Die in Hannover geborene Sängerin hat 2010 beim Eurovision Songcontest mit dem Song "Satellite" gewonnen. Im darauffolgenden Jahr nahm sie noch einmal beim ESC teil. Dort wurde sie mit ihrem Lied "Taken By A Stranger" Zehnte. Mittlerweile hat sie ihr fünftes Album veröffentlicht. "Only Love, L", eine Pop-Platte mit Jamaika-Sound und R&B-Einflüssen, erschien am 5. April 2019. Das Erscheinungsdatum musste aufgrund einer "kreativen Krise" verschoben werden, wie Lena in einem Interview erzählt.

Erst Anfang des Jahres machte sie die Trennung von ihrem langjährigen Freund Max öffentlich, was sie in der Ballade "Love" aufgreift. Insgesamt 13 Songs sind auf dem neuen Album zu hören. Passend dazu hat sie auch eine neue Mode- und Accessoire-Kollektion veröffentlicht.

Ab dem 12. Juni will Lena Meyer-Landrut auf Tour gehen. Die führt sie nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. (AZ)

Das ist Lena Meyer-Landrut 1 / 12 Zurück Vorwärts Seit Lena Meyer-Landrut im Mai 2010 den Eurovision Song Contest in Oslo gewann, kennt ganz Deutschland ihren Namen. Mit "Satellite" setzte sich die 19-jährige spielend gegen ihre Konkurrenten aus 24 Ländern durch. Es war der erste Sieg für Deutschland seit 28 Jahren.

Lena wurde am 23. Mai 1991 in Hannover geboren. Ohne Geschwister wurde sie von ihrer Mutter großgezogen. Der Vater hatte die Familie verlassen, als Lena zwei Jahre alt war.

Ihr Großvater ist der Diplomat Andreas Meyer-Landrut. Lenas Onkel Nikolaus Meyer-Landrut arbeitet als EU-Koordinators im Bundeskanzleramt.

Im Sommer 2010 machte Lena an der Integrierten Gesamtschule Roderbruch in Hannover ihr Abitur. Zu diesem Zeitpunkt war der Trubel um ihre Person schon längst an der Tagesordnung.

Lenas musikalische Ambitionen reichen weit zurück. 2007 gründete sie zusammen mit einem Schulfreund die Band "Stenorette 2080". Der ungewöhnliche Name stammt von dem Aufnahmegerät, mit dem das Duo seine ersten eigenen Songs aufgezeichnete.

Im März 2010 veranstalteten die ARD und ProSieben die Casingshow "Unser Star für Oslo". Lena Meyer-Landrut gewann den Wettbewerb und durfte im Mai desselben Jahres als deutsche Kandidatin am Eurovision Song Contest teilnehmen. Entdeckt wurde sie von Showmaster Stefan Raab.

Der ESC-Gewinner-Song "Satellite" sowie ihr Debütalbum "My Cassette Player" landeten umgehend in den internationalen Charts. Unter dem Künstlernamen "Lena" ist sie seither sehr erfolgreich.

Am 8. Februar 2011 erschien Lenas zweites Album "Good News". Mit dem daraus stammenden Titel "Taken By A Stranger" belegte Lena beim Eurovision Song Contest 2011 allerdings nur den zehnten Platz.

Im August 2011 sang Lena den Titelsong in dem Film "What A Man" mit Matthias Schweighöfer. Der Schauspieler war daraufhin in Lenas Musikvideo zu sehen. Der Song stammt ursprünglich aus den 60er Jahren und wurde damals von Linda Lyndel gesungen.

In "What A Man" arbeiten Lena und Matthias Schweighöfer bereits zum zweiten Mal zusammen. Schon 2010 waren die beiden an der Synchronisation des Animationsfilms "Sammys Abenteuer - Die Suche nach der geheimen Passage" beteiligt. Lena sprach hier die Rolle der Schildkröte "Shelly".

2011 wurde Lena der Echo für die Bereiche "Erfolgreichster Newcomer National" und "Erfolgreichste Künstlerin National" verliehen.

Seitdem veröffentlichte die Sängerin fünf Alben. Mit dem neuesten Album, "Only Love, L", geht sie demnächst auf Tour.

