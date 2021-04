Inga Lindström - Auf der Suche nach dir im ZDF: TV-Termin heute, Handlung und Darsteller

Das ZDF bringt "Inga Lindström - Auf der Suche nach dir" heute am 5.4.21 ins deutsche TV. Wann genau ist die Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung?

Der Ostermontag wird romantisch im ZDF: Heute läuft "Inga Lindström - Auf der Suche nach dir". Wann der Film zu sehen ist, wie die Handlung ist und welche Darsteller im Cast sind - all das haben wir für Sie zusammengetragen.

TV-Termin: "Inga Lindström - Auf der Suche nach dir" heute am 5.4.21 im ZDF und Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Auf der Suche nach dir" läuft heute am Montag, 5. April 2021, im ZDF. Los geht es um 20.15 Uhr. Wer nicht so lange warten möchte, der kann sich den Film bereits ab Sonntag, 4. April 2021, in der ZDF-Mediathek als Stream anschauen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Auf der Suche nach dir"

Astrid und Lars haben Großes vor: Die beiden Liebenden möchten ein Restaurant in der schwedischen Hauptstadt Stockholm eröffnen. Sie träumen davon, nicht nur privat, sondern auch beruflich durchzustarten. Als der große Tag gekommen ist, an dem die beiden mit einer Unterschrift das große Abenteuer starten sollen, ist Lars plötzlich verschwunden. Köchin Astrid ist verzweifelt: Ist ihrem Liebsten etwas zugestoßen?

Astrid macht sich auf die Suche nach Lars. Ein Hinweis bringt sie auf die Spur zu einem Campingplatz auf Öland. Findet sie Lars dort? Zunächst trifft sie den Betreiber Björn und dessen kleine Tochter Tova. Die Menschen auf dem Campingplatz wissen überraschend viel über Lars und sein Leben. Dinge, die Astrid bislang selbst nicht wusste. Von ihm fehlt allerdings weiterhin jede Spur.

Björn und Tova haben ihre ganz eigene Herausforderung zu meistern: Vor einem ganzen Jahr ist Elin, Björns Frau und Tovas Mutter, aufgebrochen, um sich selbst zu finden. Sie bereist die Welt. Bei intensiven Gesprächen findet Astrid heraus: Lars und Elin sind Geschwister. Zudem recherchiert sie, dass Lars bereits mehrfach verheiratet war, der Besitzer der Campingplatzes und weiterer Immobilien ist und offenbar sein wirkliches Leben ziemlich umfangreich vor ihr versteckt hat.

Völlig verwirrt gibt sich Astrid Björn hin. Die beiden kommen sich näher. Als es so richtig beginnt zu knistern, taucht Lars plötzlich wieder auf - im Gepäck: eine durchaus plausible Erklärung für alles. Kehrt Astrid in ihr Leben mit Lars zurück, oder ist zu viel Vertrauen zerbrochen?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Auf der Suche nach dir" im Cast

Astrid - Laura Berlin

- Björn - Moritz Vierboom

- Moritz Vierboom Tova - Lisa Marie Trense

Gitte - Anja Karmanski

Ole - Uwe Rohde

Elin - Katrin Heß

Lars - Ben Bela Böhm

Inge - Dominique Chiout

Per - Thorsten Nindel

Makler Lindholm - Holger Doellmann

- Holger Doellmann Ester - Laura Lippmann

(AZ)

