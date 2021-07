Inga Lindström - Klang der Sehnsucht im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung als Stream

Das ZDF zeigt am 25.7.21 den Film "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Der Frühsommer wird wieder romantisch: Das ZDF strahlt "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" aus. Wir haben Ihnen an dieser Stelle alle wichtigen Informationen zusammengestellt: Wann ist der TV-Termin? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Welche Schauspieler haben eine Rolle ergattert? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" am 25.7.21 im ZDF und Stream in der Mediathek

"Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" ist am Sonntag, 25. Juli 2021, im ZDF zu sehen. Start ist erneut um 20.15 Uhr. 88 Minuten lang entführen die Darstellerinnen und Darsteller die Zuschauerinnen und Zuschauer in wunderschöne Landschaften und verzwickte Situationen. Der Film steht auch in der ZDF-Mediathek als Stream zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht"

Die Rückkehr in ihren Heimatort ist für die die Dirigentin Stine Suntström auch eine Reise in die eigene Vergangenheit - verbunden mit vielen guten und einigen überraschenden Entdeckungen. Ursprünglich ist sie nur zurückgekehrt, um das Orchester vor Ort bei einem Sommerkonzert zu unterstützen. Dann aber überschlagen sich die Ereignisse - auch, weil Stine den Besuch nutzen will, um eine Lebenslüge aufzuklären.

Stine hat vor vielen Jahren Lene zur Welt gebracht. Statt der Mutterrolle hat sie die Rolle der großen Schwester eingenommen. Als vermeintliche Mutter sprang Stines Mama Birgit in die Presche. Stine möchte ihrer Tochter nun endlich reinen Wein einschenken, bevor sie eine Stelle in Rom übernehmen wird. Ihr Ziel: Lene soll mit nach Italien.

Richtig kompliziert wird das Ganze, als plötzlich Mads auf der Bildfläche erscheint. Mit ihm hatte Stine in Jugendzeiten eine innige Beziehung, aus der eben jene Lene entstand. Mads hat nie erfahren, dass er Lenes Vater ist. Mittlerweile hat er geheiratet und sich ein neues Leben aufgebaut. Das Wiedersehen nach all den Jahren stürzt Stine in ein großes Gefühlschaos.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" im Cast

Stine Sunström - Stephanie Stumph

Sunström - Mads Morgengrün - Sebastian Achilles

Birgit Borgholm - Marion Mitterhammer

- Lene - Tara Fischer

Martha - Rebecca Rudolph

Hugo Lagerloff - Filip Peeters

Oliver - Anselm Bresgott

Freddy - Yannic Eilers

Barbara - Moa Steffansdotter

"Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Sonntagabend keine Zeit? Dann schauen Sie sich "Inga Lindström - Klang der Sehnsucht" doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig.

(AZ)

