"Kampf der Realitystars" am 26.08.2020: Marion Pfaff (Krümel) im Porträt

Sie wollen alles zur "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Marion Pfaff wissen? Wir geben ihnen im Porträt alle Infos rund um "Krümel".

Von Monique Neubauer

Marion Pfaff, besser bekannt als Krümel, ist als Kandidatin bei "Kampf der Realitystars" dabei. Wer die Party-Sängerin ist und viele weitere Infos zur Teilnehmerin von "Kampf der Realitystars" lesen Sie hier.

"Kampf der Realitystars": Sängerin Marion Pfaff im Porträt

Bekannt geworden ist Marion Pfaff unter anderem durch "Goodbye Deutschland". Zusammen mit ihrem Sohn und ihrem Partner Daniel Pfaff wanderte sie 2011 nach Mallorca aus und wurde während der Auswanderung von der Vox-Doku begleitet. Als Sängerin "Krümel" kennt man sie vor allem aus den Party-Hochburgen Mallorcas, wie zum Beispiel dem Bierkönig. Sie besitzt außerdem ihr eigenes Lokal, das den Namen "Krümels Stadl" trägt. Ihren Künstlernamen wählte sie, da ihr Vater ihr diesen Kosenamen als Kind gab.

Pfaff behauptet von sich selbst, dass sie eine absolute Stimmungskanone ist, viel singt und immer Lust hat zu tanzen. Für die anderen Realitystars vielleicht zu aufgedreht? Eine Schwäche gibt sie im Gespräch mit RTL 2 außerdem gleich vorab preis: "Bei Allgemeinwissen weiß ich nicht, ob ich da die hellste Kerze auf der Torte bin."

TV-Auftritte von Krümel: "Kampf der Realitystars"

Marion Pfaff war neben "Goodbye Deutschland" schon in der ein oder anderen TV-Show zu sehen. So nahm sie 2005 an der sechsten Staffel von Big Brother teil. 2013 wurde ihre Hochzeit mit Daniel Pfaff in einer Spezial-Sendung von "Goodbye Deutschland" gezeigt. Mit ihrem Mann ist sie seit 2009 liiert.

Im Jahr 2015 nahm sie als Kandidatin bei "Shopping Queen" teil. Im Februar 2016 kochte sie beim Mallorca-Special von "Das perfekte Promi Dinner" um die Wette und gewann die Show. 2020 folgt nun die Teilnahme bei "Kampf der Realitystars".

