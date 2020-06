vor 17 Min.

"Kena: Bridge of Spirits": Release, Trailer, Gameplay

"Kena: Bridge of Spirits" ist für PlayStation 5 angekündigt worden. Wie sieht das Gameplay aus? Zu welchem Termin kommt der Release? Hier erfahren Sie es. Außerdem können Sie sich einen Trailer ansehen.

Von Claus Holscher

Sony will zum Weihnachtsgeschäft 2020 mit seiner neuen PS5 die nächste Generation der Konsole auf dem Markt bringen. Am 10. Juni 2020 gab es einen ersten Überblick, welche Spiele für die PlayStation 5 erscheinen werden. Auch "Kena: Bridge of Spirits" gehört dazu. Wir geben Ihnen hier einige Infos zum Release und zum Gameplay. Außerdem können Sie sich einen Trailer ansehen.

Release-Termin: Zu welchem Datum erscheint "Kena: Bridge of Spirits"?

Das exakte Release-Datum ist bisher nicht bekannt. Da Sony das Spiel aber gleichzeitig mit der Enthüllung seiner neuen PS5 präsentiert hat, vermuten Experten, dass es ebenfalls zu Weihnachten herauskommt. Sobald wir mehr wissen, erfahren Sie es hier.

"Kena: Bridge of Spirits": Das Gameplay

"Kena: Bridge of Spirits" ist ein Action-Adventure, das Sony im Rahmen seiner Enthüllung der neuen PlayStation 5 vorgestellt hat. Viele Video-Gamer feiern das Spiel bereits jetzt als erstzunehmende Konkurrenz für "Zelda".

Das Spiel wirkt im Trailer wie ein spielbarer Animationsfilm. Kein Wunder, sagen Experten: Das Entwickler-Studio Ember Lab hat mit charakterbasierten Animationen angefangen. Laut Sony sollen die märchenhafte Erzählung und das actionreiche Gameplay harmonisch ineinanderfließen.

Der Spieler schlüpft dabei in der Rolle der jungen Geisterführerin Kena und begibt sich auf eine abenteuerliche Reise durch einen Geisterwald. In einem verlassenen Dorf sollen die Geheimnisse des Verschwindens seiner Bewohner enthüllt werden. (AZ)

Der Trailer zu "Kena: Bridge of Spirit"

