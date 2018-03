20:13 Uhr

Kriminaltechnikerin Mimi Fiedler sagt dem "Tatort" ade Panorama

"Tatort"-Schauspielerin Mimi Fiedler steigt nach zehn Jahren im Stuttgarter Krimi aus.

Von Rupert Huber

Ob die Mimi wie jene im Schlager ohne Krimi nie ins Bett geht, wissen wir nicht. Fest steht, dass sie der Verbrecherjagd Ade sagt. Mimi Fiedler gehörte bislang als Nika Banovic ins reichhaltige "Tatort"-Repertoire der Kriminaltechnikerinnen. Dass sie jetzt ihren Job in Stuttgart aufgibt , hat nichts mit der Feinstaubbelastung zu tun.

Sie ist aus ihrer Rolle im "Tatort" herausgewachsen

Mittlerweile sei sie aus der Rolle herausgewachsen, sagte sie der Bild-Zeitung. Was Wunder: Zehn Jahre lang hatte die 42-jährige Schauspielerin im Stuttgarter "Tatort" die stille Nika verkörpert, die meist ohne zu klagen die Aufträge erledigte, die ihr die Hauptkommissare Thorsten Lannert und Sebastian Bootz auf den Tisch geknallt haben.

Beim zuständigen Sender SWR reagierte man wie in der Politik, wenn man einen Abgang kommentieren muss. "Mit großem Bedauern…, gut zusammengearbeitet" etc. Doch Mimi Fiedler fällt in kein Loch: Sie entwickelt Popmusik-Projekte und tritt in der neuen ProSieben-Sendung "Die Comedy Show" auf. Außerdem bastelt sie an einem eigenen Comedy-Programm. Ein echter Kontrast zum KTU-Job.

Fiedler ließ sich für den Playboy ablichten

Bereits zwei Mal ließ sich die "schöne Kriminaltechnikerin", wie sie gerne genannt wird, dezent sexy für den Playboy ablichten. Im Herbst 2018 ist Fiedler letztmalig in ihrer Rolle zu sehen. Wie es nun in Stuttgart weitergehen soll, darüber schweigt der SWR.

