Lena Lorenz - Retterbaby im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Dramatik pur Anfang November im Zweiten: Das ZDF bringt den Film "Lena Lorenz - Retterbaby" ins deutsche Fernsehen. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller sind mit von der Partie? Wie ist die Handlung? Gibt es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek? Lesen Sie hier alle Antworten.

TV-Termin: "Lena Lorenz - Retterbaby" am 4.11.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Lena Lorenz - Retterbaby" läuft am Donnerstag, 4. November 2021 im ZDF. Los geht es wie gehabt um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf rund 90 Minuten Unterhaltung freuen. Wer am Donnerstagabend keine Zeit hat, der kann sich "Lena Lorenz - Retterbaby" auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek ansehen.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Lena Lorenz - Retterbaby"

Es sind schwere Tage, die Lena Lorenz erlebt. Eben erst ist ihr Ehemann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Lena macht daraufhin emotional dicht, lässt niemanden mehr an sich ran - mit Ausnahme der kleinen Ronja, die es mit ihrer ganz eigenen Art schafft, Zugang zur Witwe zu erlangen. Sie ist die Tochter von Lenas Schulfreundin Claudia.

Ronja hat eigentlich ein eigenes Schicksal, das es zu ertragen gilt: Das Mädchen ist an Leukämie erkrankt. Schlimm auch für Claudia, die hochschwanger und voller Sorgen um die Tochter ist. Ihre Hoffnung: Nach der Entbindung soll Ronja Stammzellen aus der Nabelschnur erhalten. Weniger deshalb, sondern wegen der Aussicht auf einen Spielkameraden, freut sich Ronja schon sehr auf die Ankunft ihres Bruders.

Claudia und ihr Mann Joe packen ihr Hab und Gut und ziehen für die Endphase der Schwangerschaft auf den Lorenzhof. Der liegt in der Nähe des Krankenhaus, für den Fall der Fälle wäre so vieles einfacher zu managen. Die gemeinsame Wohnsituation bringt Ronja und Lena noch näher zusammen, die beiden tauschen sich intensiv über den Tod aus. Das hilft insbesondere der Erwachsenen.

Lena steht vor einer großen Herausforderung. Es gilt, die Beerdigung von Quirin zu planen. Eine Aufgabe, die sie am liebsten gar nicht wahrnehmen würde. Ein Ausflug in die Berge lässt Lena dann aber plötzlich vieles mit ganz anderen Augen sehen.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Lena Lorenz - Retterbaby" im Cast

Lena Lorenz - Judith Hoersch

- Eva Lorenz - Eva Mattes

- Bastian Pfeiffer - Raban Bieling

- Vinz Huber - Michael Roll

Julia Obermeier - Liane Forestieri

- Franz Roth - Pablo Sprungala

- Georg Striebel - Sebastian Edtbauer

- Hanne Striebel - Kerstin Dietrich

- Dr. Stefan Keller - Thomas Limpinsel

- Marlon Schubert - Nicolas Wolf

- Nicolas Wolf Claudia Hartwig - Dagny Dewath

Hartwig - Dagny Dewath Joe Hartwig - Sebastian Fischer

Ronja Hartwig - Lisa Marie Trense

- Pfarrer Nikolaus Frenzel - Christoph Stoiber

- Postbote - Tobias Berroth

Caspar Pankofer - Gerhard Acktun

- Simone Pankofer - Olivia Silhavy

"Lena Lorenz - Retterbaby" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Donnerstagabend keine Zeit, wollen aber "Lena Lorenz - Retterbaby" unbedingt sehen? Können Sie: Das ZDF stellt den Film als kostenlosen Stream in die Mediathek.

