25.07.2019

Lena Meyer-Landrut sucht einen persönlichen Assistenten

Lena Meyer-Landrut hat ein Stellenangebot auf Instagram gepostet. Per Video sucht sie einen Assistenten. Welche Voraussetzung man für diesen Job wohl braucht?

Auf dem Instagram-Account von Lena Meyer-Landrut findet sich neuerdings ein Stellenangebot in Form eines Videos. Darin sucht die Sängerin nach einem neuen persönlichen Assistenten.

Lena Meyer-Landrut hat Job zu vergeben

In ihrem Stellangebot sagt sie dabei in Richtung Kamera: "Dir gebühren Ruhm und Ehre." Über eine halbe Million Mal (515.000 Klicks, Stand 25.7.) wurde dieses Instagram-Video bereits geklickt, seit Lena es gepostet hat. Daneben steht als Botschaft: "Ich suche den nächsten Azubi, der mit mir durch die Welt reist."

Sonst spricht Lena auf Instagram über ihre Musik, zeigt Fans die Kulissen ihrer Konzerte oder präsentiert ihre Outfits. Aber jetzt hat sie einen Arbeitspatz zu vergeben - und wer Lena mag, für den ist diese Stellenbeschreibung wohl genau das Richtige: "Es geht um Fotos und um Videos. Es geht um eine 24/7-Begleitung bei Events, Shootings, bei Musik im Studio, bei Terminen, bei eigentlich allem", sagt die Sängerin.

Lena Meyer-Landrut: Aktuell hat sie schon einen persönlichen Assistenten

Was auf den potentiellen persönlichen Assistenten zukommt, berichtet im Video derjenige, der aktuell den Job macht. Sein Name ist Paul Hüttemann, genannt "Hütte". Aber warum dann das Jobangebot? Doch offensichtlich wird er seinen Job bald an den Nagel hängen. "Hütte ist erwachsen geworden", erklärt Lena dazu "Er verlässt das Nest."

Davor macht "Hütte" aber noch mächtig Werbung für seinen Job. Er berichtet in bester Laune davon, was seinen Nachfolger so erwartet: "Es ist unglaublich, man hat eine unfassbare Zeit." Der junge Mann scheint aufgeregt: "Was man alles erlebt, was für Orte... sonst wie, krasses Jahr!"

Was Lenas persönlicher Assistent alles können muss? Die Voraussetzungen sind anscheinend nicht besonders umfangreich. Im Video zählt "Hütte" auf, was der Bewerber mitbringen sollte: "Eine Kamera, die filmen und fotografieren kann, mit einem ordentlichen Mikrofon". Keine besonders hohen Hürden. Potentielle Interessenten gibt es sicher einige.

Job bei Lena Meyer-Landrut: Wie läuft die Bewerbung?

Lena hat sich überlegt, wie die Jobvergabe laufen soll. Auf ihrem Instagram-Video erklärt sie, wer den Job will, solle ein "kleines Portfolio" mit einem "kurzen Vorstellungsvideo" von sich selbst an sie senden. So "eine halbe Minute was über dich quatschen", erklärt der aktuelle Assistent Hüttemann.

Über das Gehalt für die Stelle sagt keiner der beiden etwas. Dafür kann es laut Lena sofort losgehen. Hüttemann macht im Video noch kurz Party mit ein paar Jungs an einem Pool und auch Lena scheint permanent viel Spaß zu haben. Sie steht an einem Balkon mit Aussicht ins Grüne und kann einfach nicht aufhören zu lachen. Na, so richtig nach harter Arbeit sieht das nicht aus.

Bleibt zu hoffen, dass bei den Bewerbungen dann auch ein würdiger Nachfolger mit dabei ist. Für die Publicity und Klick-Zahlen ihres Instagram-Accounts hat sich das Video auf alle Fälle schon mal gelohnt - ob sich auf diesem Weg dann auch ein passender Nachfolger für den Job gefunden hat, wird uns Lena sicher bald verraten...

