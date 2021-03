vor 2 Min.

Let’s Dance 2021, Folge 3: Die Tänze und Punkte der Kandidaten gestern in Live-Show 2

"Let’s Dance" 2021 ging gestern mit Folge 3 weiter. Alles Wichtige über Tänze und Kandidaten erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

Die aktuelle Staffel von "Let’s Dance" ist in vollem Gange. Gestern stand Folge 3 und damit die 2. Liveshow an, in der die Kandidatinnen und Kandidaten gemeinsam mit ihren Profitänzern übers Parkett schwebten. Bewertet wurden die Darbietungen im Anschluss von der altbekannten Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez.

In der vergangenen Woche musste Vanessa Neigert als Erste die Sendung verlassen, nachdem sie die Zuschauer mit ihrer Leistung nicht überzeugen konnte. Wer ist in dieser Woche raus? Welche Tänze die Promis gezeigt haben und wie viele Punkte sie bekommen haben, erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern, Nachbericht: Tänze und Punkte der Kandidaten in Folge 3

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze und Punkte der Kandidaten

Simon Zachenhuber (22) und Patricija Belousova (25): Cha Cha Cha, „Take You Dancing” ( Jason Derulo ): 15 Punkte insgesamt

(22) und Patricija Belousova (25): Cha Cha Cha, „Take You Dancing” ( ): insgesamt Auma Obama (60) und Andrzej Cibis (33): Salsa, „Quimbara“ ( Celia Cruz ): 23 Punkte insgesamt

(60) und (33): Salsa, „Quimbara“ ( ): insgesamt Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33): Tango, „Breaking Me” (Topic, A7S): 21 Punkte insgesamt

(29) und Vadim Garbuzov (33): Tango, „Breaking Me” (Topic, A7S): insgesamt Senna Gammour (41) und Robert Beitsch (29): Jive, “Einmal Um Die Welt“ ( Cro ): 12 Punkte insgesamt

(41) und Robert Beitsch (29): Jive, “Einmal Um Die Welt“ ( ): insgesamt Ilse DeLange (43) und Evgeny Vinokurov (30): Rumba, „Time After Time” ( Eva Cassidy ): 17 Punkte insgesamt

(43) und (30): Rumba, „Time After Time” ( ): insgesamt Erol Sander (52) und Marta Arndt (31): Cha Cha Cha, „You’re The First, The Last, My Everything” ( Barry White ): 12 Punkte insgesamt

(52) und (31): Cha Cha Cha, „You’re The First, The Last, My Everything” ( ): insgesamt Kai Ebel (55) und Kathrin Menzinger (32): Cha Cha Cha, „Sexbomb“ ( Tom Jones ): 13 Punkte insgesamt

(55) und (32): Cha Cha Cha, „Sexbomb“ ( ): insgesamt Lola Weippert (24) und Christian Polanc (42): Tango, “Whatever Lola Wants ” ( Sarah Vaughan ): 21 Punkte insgesamt

(24) und (42): Tango, “Whatever ” ( ): insgesamt Mickie Krause (50) und Malika Dzumaev (29): Quickstep, „Help!“ ( The Beatles ): 11 Punkte insgesamt

(50) und Malika Dzumaev (29): Quickstep, „Help!“ ( ): insgesamt Jan Hofer ( 68) und Christina Luft (29): Rumba, „Always On My Mind” ( Elvis Presley ): 10 Punkte insgesamt

68) und (29): Rumba, „Always On My Mind” ( ): insgesamt Rúrik Gíslason (33) und Renata Lusin (33): Wiener Walzer, „Powerful (Major Lazer, Ellie Goulding , Tarrus Riley ): 27 Punkte insgesamt

(33) und (33): Wiener Walzer, „Powerful (Major Lazer, , Tarrus ): insgesamt Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29): Cha Cha Cha, „Head, Shoulders, Knees & Toes” (Ofenbach, Quarterback): 10 Punkte insgesamt

(26) und Pasha Zvychaynyy (29): Cha Cha Cha, „Head, Shoulders, Knees & Toes” (Ofenbach, Quarterback): insgesamt Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (33): Quickstep, „Whatever It Takes” ( Milow ): 30 Punkte insgesamt

Auma Obama rührte Motsi Mabuse gestern zu Tränen: "Diese Authentizität, der Ursprung des Tanzes, wie es aussieht, dein Kopftuch – das bedeutet so viel für so viele Menschen …", lobte sie nach ihren Auftritt.

Wer musste gehen?

Kim Riekenberg (26) und Pasha Zvychaynyy (29) sind raus.

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen