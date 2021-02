vor 31 Min.

Let’s Dance 2021, Kennenlernshow: Die Tänze der Kandidaten heute

"Let’s Dance" 2021 startet heute mit der großen Kennenlernshow. Alles über die Tänze und Kandidaten erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Heute ist es so weit: Bei "Let’s Dance" 2021" wagen sich 14 Promis aufs Parkett und hoffen, gemeinsam mit ihrem Profi-Partner den Titel "Dancing Star" 2021 zu ergattern. Welcher Star mit welchem Profi-Tänzer antreten wird, ist bislang noch nicht bekannt - dies wird erst in der heutigen Kennenlernshow entschieden.

Wie läuft die Kennenlernshow ab? Hier erfahren Sie alles über die Kandidaten und Tänze der ersten Ausgabe von Staffel 14.

"Let’s Dance" heute: Tänze der Kandidaten in der Kennenlernshow

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Die Kennenlernshow von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 26.2.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

Noch steht nicht fest, welche Paarungen in der neuen Staffel gemeinsam über das Parkett schweben. Heute treten die Kandidaten noch in Gruppen auf, ehe ein fester Tanzpartner für die nächsten Wochen festgelegt wird. Das sind die Gruppen und Tänze der Kennenlernshow:

Gruppe 1

Ilse DeLange, Valentina Pahde und Rúrik Gíslason tanzen mit Evgeny Vinokurov, Andrzej Cibis und Malika Dzumaev den Cha Cha Cha zu "Hot Stuff" von Kygo & Donna Summer.

Gruppe 2

Kai Ebel, Auma Obama und Simon Zachenhuber tanzen mit Kathrin Menzinger, Christian Polanc und Marta Arndt den Tango zu "Perhaps, Perhaps, Perhaps" von Doris Day.

Gruppe 3

Vanessa Neigert und Nicolas Puschmann tanzen mit Vadim Garbuzov und Robert Beitsch den Quickstep zu "Ich will 'nen Cowboy als Mann" von Gitte Haenning.

Gruppe 4

Erol Sander, Mickie Krause und Jan Hofer tanzen mit Renata Lusin, Christina Luft und Patricija Belousova den Wiener Walzer zu "That's Life" von Frank Sinatra.

Gruppe 5

Kim Riekenberg, Lola Weippert und Senna Gammour tanzen mit Valentin Lusin, Alexandru Ionel und Pasha Zvychaynyy die Salsa zu "Chantaje" von Shakira und Maluma.

Wer die Jury bereits in der Kennenlernshow überzeugt, bekommt zudem einen kleinen Bonus: Der beste Tänzer erhält von der altbekannten Jury, bestehend aus Jorge Gonzalez, Joachim Llambi und Motsi Mabuse, eine "Wild Card". Der Besitzer der "Wild Card" kann sich auch in Folge 1 von " Let's Dance" 2021 sicher fühlen und nicht aus der Sendung gevotet werden.

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen