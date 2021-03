vor 1 Min.

Let’s Dance 2021: Tänze der Kandidaten gestern in Folge 5 / Live-Show 4

"Let’s Dance" 2021 lief gestern mit Folge 5 im TV. Alles Wichtige über Kandidaten und Tänze in Live-Show 4 erfahren Sie hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" ging gestern mit einer neuen Ausgabe weiter. In Folge 5 kämpften noch 11 prominente Hobby-Tänzer um den Titel "Dancing Star" 2021. Bewertet werden die Kandidaten auch in dieser Staffel wieder von der altbekannten Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez. Doch nicht nur die drei Experten entscheiden über das Weiterkommen und Ausscheiden - auch die Zuschauer können per Telefon-Voting ihre Stimme abgeben.

Gestern in Folge 5, der 4. Live-Show nach dem Kennenlernen, standen zudem die ersten Gruppentänze an. Alles Wichtige über Kandidaten und Tänze verraten wir Ihnen hier in unserem Nachbericht.

"Let’s Dance" gestern: Tänze der Kandidaten in Folge 5 / Live-Show 4

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Tänze der Kandidaten

Das waren die Einzeltänze der gestrigen Live-Show:

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov mit dem Charleston zu "Baby Face" von Julie Andrews

und mit dem Charleston zu "Baby Face" von Valentina Pahde und Valentin Lusin mit der Salsa zu "Flor Palida" von Marc Anthony

und mit der Salsa zu "Flor Palida" von Marc Anthony Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit dem Tango zu "Believer" von Imagine Dragons

und mit dem Tango zu "Believer" von Kai Ebel und Kathrin Menzinger mit dem Slowfox zu "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n" von Heinz Rühmann

und mit dem Slowfox zu "Ich brech' die Herzen der stolzesten Frau'n" von Auma Obama und Andrzej Cibis mit dem Cha Cha Cha zu "Disco Inferno" von Tina Turner

und mit dem Cha Cha Cha zu "Disco Inferno" von Tina Turner Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit dem Paso Doble zu "Uccen" von "Taalbi Brothers"

und mit dem zu "Uccen" von "Taalbi Brothers" Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Contemporary zu "Unsteady" von X Ambassadors

und mit dem Contemporary zu "Unsteady" von X Ambassadors Erol Sander und Marta Arndt mit der Rumba zu "Te Busco" von Celia Cruz

und mit der Rumba zu "Te Busco" von Celia Cruz Mickie Krause und Malika Dzumaev mit dem Tango zu "Pink Panther Theme" von Henry Mancini

und mit dem Tango zu "Pink Panther Theme" von Jan Hofer und Christina Luft mit der Samba zu "Help Yourself" von Tom Jones

und mit der Samba zu "Help Yourself" von Tom Jones Lola Weippert und Christian Polanc mit dem Wiener Walzer zu "Stuck With U" von Ariana Grande , Justin Bieber

Das waren die Gruppentänze in Folge 5, Live-Show 4:

Die Damen tanzten zu einem Medley von:

"Rasputin" von Majestic, Boney M.

"Push It" von Salt-N-Pepa

"The Winner Takes It All" von Abba

"Roar" von Katy Perry

Die Herren tanzten zu einem Medley von:

"Rasputin" von Majestic, Boney M.

"Push It" von Salt-N-Pepa

"The Winner Takes It All" von Abba

"We Are The Champions" von Queen

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos rund um Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen