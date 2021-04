Let’s Dance 2021 mit Folge 10, Live-Show 8: Die Tänze der Kandidaten heute

"Let’s Dance" 2021 geht heute mit Folge 10, der 8. Live-Show, im TV weiter. Alles Wichtige über die Tänze der Kandidaten erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

Nachdem Jan Hofer und Christina Luft sich in der vergangenen Folge verabschieden mussten, kämpfen mittlerweile noch sieben Paare um den Titel "Dancing Star" 2021. Heute warten auf die Zuschauer jedoch nicht nur die Einzeltänze, sondern auch ein besonderes Highlight: Der berühmte Diskofox-Marathon steht an. Bewertet werden die Leistungen der Teilnehmer wie gewohnt von der altbekannten Jury, bestehend aus Motsi Mabuse, Joachim Llambi und Jorge Gonzalez.

Welche Tänze die Stars heute darbieten und zu welchen Songs die Kandidaten den Diskofox-Marathon bestreiten, erfahren Sie hier in unserer Vorschau.

"Let’s Dance" heute: Tänze der Kandidaten in Folge 10

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Nächste Folge

Folge 10 von "Let’s Dance" läuft am Freitag, 30.4.21, ab 20.15 Uhr auf RTL.

Tänze der Kandidaten

In der vergangenen Woche musste Kandidatin Ilse DeLange verletzungsbedingt ausfallen. In dieser Woche tritt sie allerdings wieder mit dem Contemporary an. Das sind die Tänze der Kandidaten in der heutigen Ausgabe von "Let’s Dance":

Ilse DeLange und Evgeny Vinokurov mit dem Contemporary zu "Take Me To Church" von Jasmine Thompson

und mit dem Contemporary zu "Take Me To Church" von Valentina Pahde und Valentin Lusin mit dem Charleston zu "Hot Honey Rag" von Chicago Orchestra

und mit dem Charleston zu "Hot Honey Rag" von Orchestra Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit der Samba zu " Iko Iko " von Justin Wellington und Small Jam

und mit der Samba zu " " von und Small Jam Auma Obama und Andrzej Cibis mit dem Paso Doble zu "Run The World (Girls)" von Beyoncé

und mit dem zu "Run The World (Girls)" von Beyoncé Simon Zachenhuber und Patricija Belousova mit der Rumba zu "Vermissen" von Juju und Henning May

Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov mit dem Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis

und Vadim Garbuzov mit dem Quickstep zu "Wonderwall" von Oasis Lola Weippert und Christian Polanc mit dem Charleston zu "Bom Bom" von Sam and the Whomp

Zudem treten die Kandidaten neben den Einzeltänzen auch in einem anderen Wettbewerb gegeneinander an: Dem Discofox-Marathon. Das Spektakel möchte sich auch der vor zwei Wochen ausgeschiedene Micki Krause nicht entgehen lassen und kehrt ins Studio zurück, um die sechs Marathon-Songs zu performen. Das sind die Titel, zu denen die Kandidaten heute Discofox tanzen:

Schatzi schenk mir ein Foto Eine Woche wach Biste braun, kriegste Fraun Reiß die Hütte ab Nur noch Schuhe an Jan Pillemann Otze Geh mal Bier hol‘n

" Let’s Dance " 2021: Alle Infos zu Staffel 14

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Diese Promis tanzen mit: Let’s Dance - Kandidaten 2021: Wer is raus? Alle Teilnehmer.

Profitänzer

Diese Profis helfen den Kandidaten: Let’s Dance 2021: Profitänzer und Profitänzerinnen.

Jury

Hier stellen wir die Juroren vor: Let's Dance: Jury 2021 - Das sind die Juroren in Staffel 14.

Übertragung und Wiederholung

Hier gibt es die Infos: Let's Dance: Übertragung im TV und Stream - ganze Folgen als Wiederholung.

Nächste Folge

Das sind zu Let’s Dance 2021 Sendetermine und Sendezeit.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.