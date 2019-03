14:04 Uhr

"Let's Dance" 2019: Das ist die Jury

Folge 3 von "Let's Dance" 2019 lief gestern, am Freitag 29. März. Auch in diesem Jahr bewerten wieder Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi die Kandidaten.

Auch in Folge 3 am 29. März haben die Jurymitglieder Jorge González, Motsi Mabuse und Joachim Llambi wieder ihre Bewertung der Tanzpaare abgegeben. Letzte Woche musste einer der Kandidaten bei der Punktevergabe allerdings nicht zittern: Benjamin Piwko hatte in der Kennenlernshow einen Freifahrtschein erhalten und war automatisch eine Runde weiter. Diese Woche konnte besonders Ella Endlich überzeugen und die höchste Punktzahl erzielen. Wer außerdem bei der Jury punkten konnte und wer nicht, lesen Sie hier im Nachbericht zur dritten Folge: "Let's Dance", Folge 3: Ella Endlich räumt ab.

Die Jury bei "Let's Dance" 2019 ist den Fans vertraut. Denn die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi kehren auch in der neuen Staffel zurück. Sie werden die 14 Promi-Kandidaten der Show bewerten und zusammen mit den Zuschauern entscheiden, welches Tanzpaar am Ende einer Folge ausscheidet.

Die drei Jury-Mitglieder sind ein eingespieltes Team und werden die Sendung wohl gewohnt professionell begleiten. Doch welchen Werdegang bringen die Juroren überhaupt mit und was machen sie, wenn sie nicht gerade tanzende Promis bewerten? Wir stellen die drei kurz vor.

"Let's Dance" 2019: Tänzerin Motsi Mabuse ist wieder Mitglied der Jury

Die Tänzerin und Tanztrainerin Motsi Mabuse ist in Südafrika aufgewachsen und zog im Alter von 18 Jahren nach Deutschland. Mittlerweile besitzt sie die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Frankfurt. Im nahen Eschborn leitet sie zusammen mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk eine eigene Tanzschule.

In Staffel 2 und 3 von Let's Dance war Motsi Mabuse noch als Profitänzerin dabei und unterstützte dabei die Promi-Kandidaten Guildo Horn und Rolf Schneider. Seit 2011 gehört die Tänzerin mit Jahrgang 1981 zur Jury. Sie ist außerdem immer wieder in anderen TV-Sendungen zu sehen - unter anderem war sie auch Jurorin beim Supertalent.

"Let's Dance" 2019: Auch Jorge González ist dabei

Jorge González stammt aus Kuba. Er verließ das Land aber, da dort seine Homosexualität nicht akzeptiert wurde. Er studierte Radioökologie in der Slowakei und modelte schon während des Studiums. Nach seinem Anschluss zog er nach Deutschland. Er lebt mittlerweile schon seit über 20 Jahren in Hamburg. Dort arbeitet der 51-Jährige unter anderem als Choreograf und Stylist.

Berühmt wurde er 2009 als Laufstegtrainer in der Casting-Show Germanys Germany’s Next Topmodel. Danach war er immer wieder in TV-Sendungen zu sehen und gehört seit 2013 zur Jury von Let's Dance.

Joachim Llambi gehört bereits seit 2006 zur "Let's-Dance"-Jury

Joachim Llambi gilt in der Jury von Let's Dance als besonders streng. Früher war der heute 54-Jährige selbst professioneller Turniertänzer und schaffte es in der Sektion "10 Tänze" in die Finale von Europa- und Weltmeisterschaft. Nach dem Ende seiner aktiven Karriere wurde er Wertungsrichter. Von 1997 bis 2012 arbeitete der ausgebildete Bankkaufmann außerdem als Börsenmakler in Frankfurt.

Joachim Llambi ist aus der Jury von Let's Dance nicht mehr wegzudenken. Der Sohn eines Spaniers und einer Deutschen gehört seit 2006 zur Sendung. Wie seine Kollegen in der Jury ist auch er regelmäßig in anderen TV-Sendungen zu sehen.

Übrigens gibt es 2019 neben der aktuellen Staffel auch noch eine Live-Tour von Let's Dance. Im Herbst soll das neue Format starten. Die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachim Llambi sind dann wieder dabei. Sie und berühmte Kandidaten sind in 16 Städten zu sehen. Details zu der Sendung folgen noch. (sge)

Themen Folgen