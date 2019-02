10:33 Uhr

Let's Dance 2019: Das sind die Moderatoren Hartwich und Swarovski Panorama

Let's Dance 2019 startet am 15. März in die 12. Staffel - großes Rätselraten gibt es um die Kandidaten der RTL-Tanzshow. Aber wer sind die Moderatoren?

Es geht weiter: Mitte März startet die Tanzshow Let's Dance 2019 bei RTL. Insgesamt treten 14 prominente Kandidaten an, die jeweils eine professionelle Tänzerin oder einen professionellen Tänzer als Coach und Partner an ihrer Seite haben. Mit den vom Trainer entwickelten Choreografien versuchen die Teilnehmer dann, die Jury zu überzeugen. Als Juroren sitzen auch dieses Jahr wieder Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González am Richtertisch.

Der Wettbewerb ist knallhart: Wer in einer Runde die wenigsten Jury-Punkte bekommt, hat schon mal ganz schlechte Karten. Wenn dann noch zu wenig Zuschauer für den betreffenden Kandidaten anrufen, fliegt er gnadenlos raus. Es kam zwar auch schon vor, dass ein Teilnehmer wegen der Verletzung eines anderen Kandidaten nachrücken durfte, aber das ist die Ausnahme.

"Let's Dance" 2019: Moderatoren mit Daniel Hartwich

Moderator Daniel Hartwich

Daniel Hartwich gehört bei RTL sozusagen zum Inventar. Große Shows wie Supertalent, Dschungelcamp und eben Let's Dance haben ihn zu einer Art Sendergesicht gemacht.

Der gebürtige Frankfurter hat nach seinem Germanistik- und Politik-Studium für Radio und Fernsehen gearbeitet. Bei ZDF und KiKa war er in diversen Kindersendungen zu sehen, bevor er bei den Privatsendern durchstartete.

Er moderierte 2008 bereits Das Supertalent und gemeinsam mit Nazan Eckes und später Sylvie Meis (damals noch Sylvie van der Vaart) Let´s Dance. In der Co-Moderation an der Seite von hübschen Frauen ist er also vielseitig erprobt. Nazan und Sylvie sind allerdings mittlerweile Geschichte - zumindest, was die Let's-Dance-Moderation betriftt.

Moderatoren: Victoria Swarovski bei Let's Dance 2019

Victoria Swarovski wurde 1993 in Innsbruck geboren. Sie wuchs unter anderem in Deutschland auf und besuchte ein Internat in Rosenheim.

Ganz in rot zeigte sich Sängerin Victoria Swarovski auf der Wiesn. Bild: Felix Hörhager, dpa

Mit 16 Jahren hatte Victoria Swarovski einen Auftritt in einer Fernsehshow von Mario Barth – dank ihrer Eigeninitiative. Die Einladung zur Sendung hatte die ambitionierte Sängerin sich nämlich gesichert, als sie in einem Supermarkt auf den Comedian traf und ihn spontan von ihrem Gesangstalent überzeugte. 2010 erhielt sie schließlich ihren ersten Plattenvertrag.



Weil die Kristall-Prinzessin sich nicht auf dem Erfolg des Familienunternehmens ausruhen wollte, trat Victoria Swarowski zunächst ohne ihren berühmten Nachnamen auf und brachte die Debüt-Single "One in a Million" als Victoria S. auf den Markt. 2016 war Victoria Swarovski Kandidatin bei der neunten Staffel von Let's Dance und stellte sich mit ihrem Profi-Tanzpartner der kritischen Jury. Im Finale setzte sie sich gegen ihre Konkurrenten durch und schnappte sich den Titel "Dancing Star 2016".

Zusammen mit Dieter Bohlen und Bruce Darnell saß Victoria Swarovski in der Jury von Das Supertalent 2016. 2018 übernahm sie zusammen mit Daniel Hartwich die Moderation von "Let's Dance" und wurde damit die Nachfolgerin von Sylvie Meis. Auch 2019 ist sie wieder dabei. (AZ)

