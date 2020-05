vor 26 Min.

"Let's Dance – Die große Profi-Challenge" heute: Profitänzer treten gegeneinander an

Bei Let's Dance – Die große Profi-Challenge" treten heute am Freitag, den 29.5.20, die Profitänzer gegeneinander an. Alle Infos zur Show gibt es hier in der Vorschau.

Heute zeigen die Profitänzer bei "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" noch einmal was sie können. Alle Infos zur Sendung gibt es hier in der Vorschau.

" Let's Dance" 2020 ist vorbei und Lili Paul-Roncalli hat das große Finale am vergangenen Freitag gewonnen. Doch wie bereits am Ende der Sendung angekündigt, ist es damit noch nicht ganz vorbei mit dem großen Tanz-Spektakel. Heute dürfen die Profitänzer in "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" auf RTL noch einmal gegeneinander das Tanzbein schwingen - ganz ohne prominenten Partner. Alle Infos zur Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie zusammengestellt.

"Let's Dance – Die große Profi-Challenge": Welche Tänzer sind dabei?

Die einzelnen Auftritte und Tänze bei "Let's Dance – Die große Profi-Challenge" haben die Profitänzer in Eigenregie ausgearbeitet. Vorgaben gibt es nicht. Egal ob Paartanz, Solo oder mit einem ganzen Tanz-Ensamble - die Profis haben freie Hand und sind selbst dafür verantwortlich die spektakulärste Show abzuliefern.

Die Zuschauer können wie gewohnt per Telefon darüber entscheiden, wer am Ende mit dem Sieg nach Hause geht. Aber auch die Juroren Motsi Mabuse, Jorge González und Joachi Llambi geben ihre Punkte-Wertungen ab. Moderiert wird die Show wie immer von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski.

Diese Gäste tanzen heute in der Show:

​ Isabel Edvardsson und Marcus Weiss

und Renata und Valentin Lusin

Christina Luft und Christian Polanc

und Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov

und Vadim Garbuzov Marta Arndt und Robert Beitsch

Andrzej Cibis und Victoria Kleinfelder

Erich Klann und Anne-Marie Kot

und Alona Uehlin und Anton Skuratov

Evgeny Vinokurov und Nina Bezzubova

Regina und Sergiu Luca

"Let's Dance – Die große Profi-Challenge": Übertragung live im TV und Stream

"Let's Dance – Die große Profi-Challenge" läuft heute, am Freitag, 29.5.20, live im TV auf RTL. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie sich auch hier auf dieser Seite den Live-Stream im Internet ansehen. Alle Free-TV Sender können bei TVNOW derzeit aufgrund der Corona-Krise gratis angeschaut werden. Dazu ist lediglich die Erstellung eines kostenlosen Kontos notwendig. Für den Abruf der ganzen Folgen ist jedoch eine Premium-Mitgliedschaft erforderlich. Das Abo kostet nach einer 30-tägigen Testphase 4,99 Euro im Monat. (AZ)

