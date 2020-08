vor 49 Min.

"Like Me – I’m Famous" startete gestern mit Folge 1 - Der Nachbericht

Von Monique Neubauer

Gestern startete die Show "Like Me – I’m Famous" bei RTL, in der sich Promi-Kandidaten gegenseitig liken müssen. Sarah Knappik, Melanie Müller, Helena Fürst und Co entscheiden also selbst, wer dabei bleibt und wer die Show verlassen muss. Die Informationen zu Folge 1 von "Like Me – I’m Famous" bekommen Sie hier in unserem Nachbericht.

"Like Me – I’m Famous" gestern: Nachbericht zu Folge 1

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Das Ziel der Show ist es, die meisten Likes zu haben und damit als Letzter - und somit auch Beliebtester - das Haus zu verlassen. Wer am Ende einer Folge die wenigsten Likes hat und damit ganz unten auf der Beliebtheitsliste steht, fliegt raus. Dabei kann jeder Kandidat fünf Likes pro Folge verteilen.

Gestern in Folge 1 konnten durch das sogenannte Fame Game zusätzliche Likes gewonnen werden. Die Kandidaten mussten O-Töne ihrer Mitbewohner und Mitbewohnerinnen erraten und den vermeintlichen Zitatgeber dann mit einem Farbbeutel abschießen.

Wer ist raus?

Am Ende der Sendung war es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dijana Cvijetic und Helena Fürst. Die Kandidatinnen trennte lediglich ein Like. Sarah Knappik entschied sich am Ende jedoch dafür, Dijana zum Bleiben zu verhelfen. "Ich bin ja jetzt raus, schade", stellte Helena Fürst schließlich fest, als der Abend endete.

"Like Me – I’m Famous" 2020: Alle Infos

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

(AZ)

