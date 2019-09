07:20 Uhr

"Love Island" 2019, Folge 7 zum Nachlesen: Vier Kandidaten wackeln

"Love Island" 2019 - Staffel 3 Folge 7 zum Nachlesen: Nicht alle Kandidaten suchen nach der großen Liebe, glauben die Zuschauer. Wer muss zittern?

Von René Lauer

Live-Ticker zu Folge 7 von "Love Island" 2019 Staffel 3 zum Nachlesen

21.18 Uhr: Die Entscheidung fällt allerdings erst morgen - und dann kommen auch noch drei neue Männer in die Villa. Puh, da wird einiges los sein. Am Dienstag läuft "Love Island" wieder ab 22.15 Uhr.

21.17 Uhr: Zwei der vier Kandidaten müssen gehen - ein Mann und eine Frau. Die übrigen Kandidaten dürfen entscheiden.

21.16 Uhr: Bei Melissa und Dennis scheint es ebenfalls keine Zweifel zu geben. Damit steht fest: Die Zuschauer trauen Amin, Asena, Lisa und Yasin nicht.

21:15 Uhr: Danilo sucht wirklich nach der Liebe, Asena nicht, so das Ergebnis.

21.14 Uhr: Auch bei Amin haben die Zuschauer Zweifel. Bei Denise sieht es anders aus, sie meint es ernst, so das Ergebnis des Votings.

21.13 Uhr: Weiter geht's. Yasin sucht nicht nach der großen Liebe, haben die Zuschauer entschieden. Das haben wir kommen sehen. Doch was werden die Konsequenzen sein?

21.04 Uhr: Samira sucht nach der Liebe, denken die Zuschauer. Und Yasin? Es geht erst einmal in die Werbung.

21.03 Uhr: Lisa wurde gewählt. Erik ist dagegen ehrlich, sagen die Zuschauer.

21.02 Uhr: Mischa und Ricarda wurden nicht gewählt - wenig überraschend.

21.01 Uhr: Die Zuschauer haben gewählt, welche Kandidaten nicht auf der Suche nach der echten Liebe sind. Julia stand als neuste Kandidatin nicht zur Wahl.

21 Uhr: Jetzt wird es ernst. Moderatorin Jana Ina ruft die Gruppe zusammen, um etwas zu verkünden.

20.59 Uhr: Erik versucht derweil, Julia zu beeindrucken. Mit Flirtversuchen wie "ich find es echt geil, wenn du lachst", klappt das bestimmt.

20.56 Uhr: Bei Amin und Denise scheint es dagegen eher mittelmäßig zu laufen. Sie fühlt sich "sehr wohl bei ihm", er verdreht die Augen.

20.54 Uhr: Von Liebe wollen die beiden aber noch nicht sprechen. Ricarda wäre es sogar egal, wenn ein "noch breiterer, attraktiverer Mann" in die Villa ziehen würde, sagt sie.

20.53 Uhr: "Ich war früher voll der Gefühls-Gollum", berichtet Mischa. Jetzt versuche er, auf Ricarda einzugehen.

20.51 Uhr: Zurück zum "Traumpaar" der Villa. Mischa und Ricarda schwärmen über ihre eine Woche alte Beziehung. Schön, dass es zumindest bei ihnen nicht kompliziert zu sein scheint.

20:45 Uhr: Während die Werbung läuft, spekulieren wir schon einmal ein wenig. Wäre wenig überraschend, wenn die Zuschauer Yasin gewählt hätten.

20.42 Uhr: Jetzt heißt es kurz durchschnaufen. Dann wird die Entscheidung der Zuschauer verkündet: Wer sucht gar nicht die große Liebe auf "Love Island"? Für diese Kandidaten wird das "sehr harte" Konsequenzen haben, droht Moderatorin Jana Ina. Oha.

20:39 Uhr: Nun fasst er allerdings seinen ganzen Mut zusammen und sagt ihr, dass er es nicht so schön fand, dass sie Dennis geküsst hat. Aber "alles gut". Na dann.

20:38 Uhr: Danilo will jetzt keine halben Sachen mehr machen und mit Melissa reden. Viel mehr als "Und, wie geht's?" kam bisher allerdings nicht zustande.

20:36 Uhr: Die Frauen haben gewählt. Mischa gewinnt die Bauarbeiter-Challenge.

20.34 Uhr: Na gut, inklusive Ausziehen vielleicht vier. Dennis will Melissa nach dem absolvierten Parcours küssen. Melissa scheint eigentlich nicht zu wollen (sie mag ja lieber Danilo). Dennis wendet sanfte Gewalt an und zieht den Kuss trotzdem durch. "Mit allem", wie die anderen Frauen es beschreiben.

20.33 Uhr: Ricarda merkt positiv an, dass Mischa sich die Reihenfolge der Aufgaben extrem gut merken konnte. Es sind übrigens genau drei Aufgaben.

20.32 Uhr: Natürlich alles in hautenger Badehose.

20.30 Uhr: Die "Bauarbeiter" machen, was man auf der Baustelle eben so macht. Frauen in Schubkarren herumfahren, auf Abrissbirnen schaukeln usw.

20.28 Uhr: Genug der Beziehungskrisen. Eine Nachricht erreicht die Kandidaten. Die Männer müssen sich in einem Bauarbeiter-Spiel messen. Die Frauen entscheiden: Wer ist der heißeste Bauarbeiter. Ok...

20.25 Uhr: Samira kommt zu dem Schluss: Es zählen nicht Worte, sondern die Taten. Zur Erinnerung: Yasin hatte mit Julia in der vorherigen Sendung einige Zeit in der Dusche verbracht. Jetzt verspricht er Samira aber einen Neuanfang. Hat jemand mitgezählt, der wievielte das wäre?

20.23 Uhr: Ob es bei Danilo und Melissa genauso viel Drama geben wird, wie bei Samira und Yasin? Die beiden haben sich schon mehrfach gestritten, versöhnt, getrennt und gegenseitig verziehen. Mischa versucht sich als Paartherapeut, Denise ebenfalls. "Er ist einfach ein Casanova", sagt sie über Yasin. Da kann man wohl nichts machen.

20.21 Uhr: Was Dennis, Melissas derzeitiger Partner, wohl dazu sagen wird? Lisa findet jedenfalls, eine Frau wie Melissa würde viel besser zu Danilo passen als Asena, mit der er derzeit ein "Couple" bildet.

20.19 Uhr: Melissa wohl auch nicht. Vielleicht wird es dann ja spätestens bei der nächsten "Paarungszeremonie" etwas.

20.17 Uhr: Naja, zumindest ein Paar scheint sich wirklich verliebt zu haben: Ricarda und Mischa. Bei Danilo und Melissa läuft es dagegen so mittelmäßig. Die beiden waren mal zusammen, dann wieder getrennt - werden sie jetzt doch noch ein Paar? Oder vielleicht zumindest eine Zweckgemeinschaft? Danilo hätte offenbar nichts dagegen.

20:15 Uhr: Dass es einer der Kandidaten nur auf das Geld abgesehen hat? Unvorstellbar. Wo sollte man sonst die große Liebe finden, wenn nicht auf einer Urlaubsvilla auf Mallorca, die 24 Stunden am Tag von Kameras überwacht wird?

20.13 Uhr: Heute dürfen die Zuschauer das Geschehen bei Love Island wieder beeinflussen. Sie waren per App aufgerufen, die Islander zu identifizieren, die nicht auf der Suche nach der wahren Liebe sind - sondern nur die 50.000 Euro abstauben wollen, die der Gewinner von Love Island bekommt.

"Love Island" 2019, Live-Ticker zum Nachlesen: Was ist in er neuen Folge passiert?

Ruhe scheint bei "Love Island" 2019 so schnell nicht einzukehren - speziell in der Beziehung von Yasin und Samira. Nachdem es zwischen den beiden Kandidaten schon von Anfang an gefunkt hatte, konnten sich die beiden bei der letzten "Paarungszeremonie" auch offiziell zum "Couple" küren. Beim Dreier-Date mit der neuen Kandidatin Julia (und Danilo) ging es in der Dusche allerdings zur Sache - zwischen dem eigentlich vergebenen Yasin und Julia.

Die hatte das natürlich nicht für sich behalten, weshalb Samira weniger begeistert war. Yasin allerdings gelang es zunächst, seine Partnerin zu besänftigen, es sei ja alles nur ein Spaß gewesen.

Bald soll die nächste Paarungszeremonie auf dem Plan stehen, letztes Mal durften die Männer wählen. Für wen werden sich die Frauen diesmal entscheiden? Per App durften die Zuschauer wieder entscheiden, welche Kandidaten zittern müssen.

