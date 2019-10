vor 10 Min.

"Love Island" 2019 im Live-Ticker - Wer gewinnt heute das Finale?

"Love Island" 2019 im Live-Ticker - heute steigt das Finale von Staffel 3. Das Gewinner-Couple bekommt 50.000 Euro. Welches Paar hat im Finale die besten Chancen?

"Love Island" 2019: Der Live-Ticker zum Finale heute

20.23 Uhr: Jetzt geht es um die Schwächen der Partner/innen. Roman stellt fest: Linas Segelohren. Die stimmt zu.

20.20 Uhr: Yasin fasst in einer herzergreifenden Rede noch einmal alles zusammen: Vivien und Sidney seien "super süß" und sollen auf jeden Fall draußen zusammen bleiben. Auch für "Beton-Mischa" und die anderen gibt es warme Worte. Mischa gibt die Komplimente zurück. Yasin und Samira seien "zwei Kindsköpfe", die wie Topf auf Deckel zusammenpassen. Heute haben sich anscheinend alle lieb.

20.18 Uhr: Heute dürfen sich die Couples dann gleich auch noch als künftige Hochzeitspaare in diversen Spielen beweisen.

20.16 Uhr: Zunächst gibt es noch einen kleinen Rückblick über die letzten vier Wochen: Küsse, Flirts und vor allem: viel Drama.

20.14 Uhr: Ein besonders ausuferndes Finale wird es im Übrigen heute nicht geben. Die letzte Sendung von Staffel 3 dauert offenbar nur eine Stunde.

20.09 Uhr: Wer gewinnt heute das Finale von "Love Island" 2019? Dieser Frage haben wir uns (siehe unten) schon ausführlich gewidmet. Die kurze Zusammenfassung: Mischa und Laura? Eher nicht, da noch zu frisch. Roman und Lina? Keine Chance, weil nicht spannend genug. Das Finale von "Love Island" wird wohl zwischen den Couples Yasin und Samira und Sidney und Vivien entschieden.

Vier Wochen lang haben die Kandidaten auf "Love Island" verbracht, heute steht das Finale 2019 an. Welches Couple gewinnt die 50.000 Euro? Ein Blick auf die Paare, die es ins Finale der 3. Staffel von "Love Island" 2019 geschafft haben - und auf ihre Chancen. Ab 20.15 Uhr sind wir an dieser Stelle im Live-Ticker dabei.

"Love Island" 2019 im Live-Ticker - Welche Couples sind heute im Finale dabei?

Diese Paare haben heute die Chance, "Love Island" 2019 zu gewinnen:

Yasin und Samira

Sidney und Vivien

Roman und Lina

Mischa und Laura

Die Besonderheit: Im Finale von "Love Island" dürfen nicht die Kandidaten selbst wählen, sondern die Zuschauer über die "Love Island"-App. Wie beliebt die Islander in der Villa sind, hat also keinen Einfluss auf den Ausgang der Wahl, die bereits läuft. Doch die Sendung am Sonntag hat bereits erste Anhaltspunkte dafür geliefert, welche Couples sich ernsthafte Hoffnungen auf die 50.000 Euro machen dürfen.

Sidney und Vivien oder Yasin und Samira: Wer gewinnt heute das Finale von "Love Island"?

Wenig Chancen auf den Sieg haben wohl Mischa und Laura. Mischa, der so lange mit Ricarda zusammen war, bis sich herausstellte, dass diese außerhalb der Villa wohl einen Freund hat, ist bei den Zuschauern zwar beliebt. Doch der Kandidat, der seit Tag eins in der Villa wohnt, bildet erst seit wenigen Tagen ein Couple mit Laura, die als Nachrückerin in die Sendung kam.

Roman und Lina sind schon länger ein Paar. So richtig leidenschaftlich wirkt ihre "Liebe" allerdings nicht. Auch die Islander zweifelten am Sonntag daran, dass sich zwischen den beiden eine echte Beziehung entwickeln könnte.

Love Island: Laura mit (von links) Mischa, Yasin und Roman im Pool. Bild: Magdalena Possert / RTL II

Die Entscheidung auf den Sieg dürfte also zwischen den Paaren Sidney und Vivien und Yasin und Samira fallen. Letztere Islander sind wie Mischa von Tag eins der 3. Staffel an in der Villa dabei und halten von Anfang an zusammen - auch wenn hin und wieder die Fetzen fliegen. In der Villa zweifelt aber niemand daran, dass es den beiden nicht ernst sein könnte mit ihrer Beziehung. Auch Sidney und Vivien scheinen wirklich ineinander verknallt zu sein und turteln, was das Zeug hält.

Heute Abend fällt ab 20.15 Uhr die Entscheidung. Wir begleiten das Finale von "Love Island" 2019 an dieser Stelle im Live-Ticker. (lare)

"Love Island" ist täglich bei RTL2 und im Stream bei TVNOW zu sehen:

montags jeweils ab 20.15 Uhr

jeweils ab 20.15 Uhr dienstags bis freitags und sonntags jeweils ab 22.15 Uhr

