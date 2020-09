vor 53 Min.

Love Island 2020, Folge 16 gestern: Wie verkraftete Aurelia die Abfuhr von Henrick?

Aurelia ist nun die Single-Lady in der Villa. Alle Infos zu Folge 16 erhalten Sie hier in unserem Nachbericht.

Von Tanja Schauer

Nach der Paarzermonie in der vergangenen Folge waren die Karten wieder neu gemischt. Eine Kandidatin ging allerdings unerwartet leer aus. Alle Infos zu Folge 16, hier.

"Love Island" gestern: Nachbericht zu Folge 16

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Es wurde spannend in der Villa: Nach der langersehnten Paarzeremonie an war nichts mehr wie es war. Denn nicht für alle Kandidaten lief diese wie erwartet. Besonders Aurelia musste eine herbe Enttäuschung einstecken.

Für Aurelia stand zu Beginn der Zeremonie fest: "Meine Wahl ist ganz klar. Ich glaube immer an das Gute und ich bin eine Kämpferin." Sie entschied sich für Henrick, dem sie in den vergangen Folgen bereits sehr nahe gekommen war.

Nach ihrer Verkündung jedoch der Schock: Henrick entschied sich nicht für Aurelia, sondern für Sandra. "Ja, ich glaube, Aurelia und ich haben von Anfang an gesagt, dass wir nicht unsere Typen sind vom Optischen her. Wir haben eine unglaubliche Bindung zueinander aufgebaut und sie hat mir gezeigt, wie man sich mehr öffnen kann, dafür werde ich ihr auf ewig dankbar sein. Es tut mir so leid, Aurelia", versucht sich der 23-Jährige sich zu rechtfertigen.

Aurelia wollte von Henriks Entschuldigung jedoch nichts wissen. In den darauffolgenden Stunden folgten viele Tränen, Beschimpfungen und Geschrei.

Wer ist raus?

In Folge 16 musste niemand die Sendung verlassen.

"Love Island" 2020: Alle Infos zu Staffel 4

Hier bekommen Sie die wichtigsten Informationen rund um die Sendung:

Teilnehmer

Das sind die Love Island Kandidaten 2020.

Moderatorin

Hier stellen wir Moderatorin Jana Ina Zarrella im Porträt vor.

Übertragung

So läuft die Übertragung von Love Island 2020 im TV und Live-Stream.

Weitere Folgen

Das sind Sendetermine und Sendezeit von Love Island.

(AZ)

