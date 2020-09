vor 23 Min.

"Love Island" 2020: Gab es gestern in Folge 2 neue Couples?

Gestern lief Folge 2 der neuen Staffel von "Love Island" 2020. Hier in unserem Nachbericht präsentieren wir Ihnen alle Infos dazu in unserer Übersicht.

Von Carla Gospodarek

Es geht weiter auf der Liebesinsel: Nachdem die ersten liebeshungrigen Kandidaten ihren " Love Island"-Einzug feierten, ging es gestern in Folge 2 weiter darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Blieben die Couples in ihren Konstellationen oder wurde gestern vielleicht schon wieder alles durcheinandergeworfen?

Alles zu Folge 2 von "Love Island" gestern erfahren Sie hier in unserem aktuellen Nachbericht.

"Love Island" gestern: Der Nachbericht zu Folge 2

Das sind die Informationen zur aktuellen Folge:

Inhalt

Nach dem Einzug der Singles ging es gestern in Folge 2 erstmal darum, sich gegenseitig kennenzulernen. Vor allem die Couples mussten dabei herausfinden, ob ihr aktueller Partner auch nach der ersten gemeinsamen Nacht noch zu ihnen passt oder ob sie in Folge 1 vielleicht doch die falsche Entscheidung getroffen haben. Für Aufregung in der Villa war dabei auch gesorgt - neue Kandidaten konnten jederzeit einziehen und damit die festgelegten Konstellationen auf der "Insel der Liebe" über den Haufen werfen.

Dies bekam besonders Anna Iffländer zu spüren. Nachdem Aurelia Lamprecht einzog und ihre Krallen ausfuhr, löste sich ihre Verbindung mit Henrik Stoltenberg und sie verlor ihren aktuellen Bettpartner.

Wer ist raus?

Bisher musste niemand die Insel verlassen.

